Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Грузия не сможет найти общий язык с нынешней евробюрократией до смены руководства (ЕС), так как оно оторвано от интересов народов Европы, – сказал председатель парламента на пресс-конференции в понедельник. – В ее действиях нет справедливости и логики, нет объективности, а есть только вредные политические цели».

«С такой евробюрократией мы никогда не договоримся, – заметил он. – Она довела Евросоюз до цивилизационной пропасти. Если бы мы следовали ее указаниям, то сегодня бы расчищали Грузию от разрушений, введи мы санкции против России или пойди с Россией на эскалацию».

«ЕС создавался как проект мира, а сегодня говорит о войне и готовится к ней», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, в ряде стран ЕС к власти уже приходят «силы, которые несут настоящие европейские ценности».

«Только когда эти тенденции затронут бюрократию Брюсселя, мы сможем урегулировать отношения с ЕС», – сказал он.

Грузия, которая является кандидатом в ЕС с 2023 года, в 2024 году заявила, что не будет просить начинать переговоры о членстве до 2028 года.