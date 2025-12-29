Дерипаска поставил задачу вернуть Россию на турниры FIB

Дерипаска поставил цель возврата российских команд на турниры FIB

Tекст: Вера Басилая

Олег Дерипаска поставил перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР) задачу скорейшего возвращения страны на международные турниры, передает ТАСС.

Первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин заявил, что одной из ключевых задач нового президента станет возвращение российских команд на международную арену, а подготовка и выработка позиций должны вестись без задержек. Он подчеркнул, что 17 января во время конгресса Международной федерации хоккея с мячом (FIB) в Финляндии представители ФХМР озвучат свою позицию, согласно которой Россия готова возвращаться в глобальную хоккейную семью и развивать русский хоккей.

Конгресс состоится в городе Пори, где одновременно пройдет чемпионат мира среди мужчин и женщин. 26 декабря Дерипаска был единогласно выбран президентом ФХМР.

Напомним, 11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям возвращать российских и белорусских спортсменов на международные юношеские соревнования под флагом и с исполнением гимна. Эта рекомендация распространяется и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

Ранее исполком МОК снял действовавшие с 2022 года ограничения на проведение международных спортивных мероприятий в Белоруссии.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.