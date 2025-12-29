  • Новость часаКремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Как в Польше и Литве появились пророссийские настроения
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    29 декабря 2025, 12:41 • Новости дня

    Дерипаска поставил задачу вернуть Россию на турниры FIB

    Дерипаска поставил цель возврата российских команд на турниры FIB

    Tекст: Вера Басилая

    Одной из приоритетных задач, поставленных новым президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Олегом Дерипаской, стало скорейшее возвращение российских команд на международную арену, заявил первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

    Олег Дерипаска поставил перед Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР) задачу скорейшего возвращения страны на международные турниры, передает ТАСС.

    Первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин заявил, что одной из ключевых задач нового президента станет возвращение российских команд на международную арену, а подготовка и выработка позиций должны вестись без задержек. Он подчеркнул, что 17 января во время конгресса Международной федерации хоккея с мячом (FIB) в Финляндии представители ФХМР озвучат свою позицию, согласно которой Россия готова возвращаться в глобальную хоккейную семью и развивать русский хоккей.

    Конгресс состоится в городе Пори, где одновременно пройдет чемпионат мира среди мужчин и женщин. 26 декабря Дерипаска был единогласно выбран президентом ФХМР.

    Напомним, 11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям возвращать российских и белорусских спортсменов на международные юношеские соревнования под флагом и с исполнением гимна. Эта рекомендация распространяется и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.

    Ранее исполком МОК снял действовавшие с 2022 года ограничения на проведение международных спортивных мероприятий в Белоруссии.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    27 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    27 декабря 2025, 06:22 • Новости дня
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    @ Andre LaGeorge/YouTube

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    27 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    27 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов Dell R720 из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением о выводе из эксплуатации серверов Dell R720, использовавшихся в системе Google Global Cache (GGC).

    В сообщении Google указано, что серверы этой модели сняты с производства и более не подлежат обслуживанию и гарантии, передает РБК. Также отмечено, что остальные серверы GGC останутся в эксплуатации у провайдеров.

    В письме говорится, что вывод серверов начнется 26 января 2026 года, а позже будет передано подробное руководство по подготовке оборудования к вывозу. Google просит операторов отключить и извлечь из инфраструктуры эти машины и сообщить адрес для их вывоза. В некоторых случаях, как сообщил источник РБК среди провайдеров, часть серверов уже была вывезена ранее.

    Уточняется, что передачей и утилизацией оборудования займется европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на жизненном цикле IT-оборудования. Корреспонденты РБК отправили запросы в Google и MPK Asset Solutions для получения дополнительных комментариев.

    Ранее российский суд назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.

    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

