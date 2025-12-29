В Турции в столкновении с боевиками ИГ погибли трое полицейских

Tекст: Ольга Иванова

Трое турецких полицейских погибли, восемь получили ранения в результате столкновения с боевиками запрещённой в России группировки «Исламское государство*» на северо-западе Турции, передает ТАСС. Инцидент произошёл в провинции Ялова во время спецоперации сил безопасности.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил журналистам: «В ходе операции в провинции Ялова в результате стрельбы, устроенной террористами из ИГ, трое наших полицейских погибли, восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения. Шесть террористов из ИГ ликвидированы».

Министр отдельно подчеркнул, что спецоперация была направлена на нейтрализацию угрозы со стороны террористов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкие власти провели масштабные спецоперации в 47 провинциях и задержали почти 300 человек, подозреваемых в связях с ИГ (организация запрещена в России).

В конце апреля турецкие силовики провели операцию, в результате которой в Стамбуле, Анталье и ряде других провинций были задержаны 210 человек по подозрению в связях с ИГ и финансировании боевиков.