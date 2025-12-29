В Подмосковье женщина заживо сожгла трех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар произошел в одной из квартир поселка Октябрьский на улице Первомайская, пояснили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

После тушения пожара на месте обнаружили три тела. В квартире происходило распитие спиртных напитков, между присутствующими вспыхнула ссора, в результате которой одна из женщин облила постельные принадлежности легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла их, покинула квартиру и заперла дверь на ключ.

Оперативники быстро задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Ростовской области 1986 года рождения, ей предъявили обвинение в убийстве трех человек.

На месте происшествия были проведены следственные действия, изъяты канистра с бензином и фрагменты постельных принадлежностей, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для обвиняемой.

В октябре 2023 года пьяный житель Хабаровска облил бензином и поджег супругу, после чего она скончалась в больнице от термических ожогов.

До этого мужчина заживо сжег жену в квартире на севере Москвы.