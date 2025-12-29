ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка

Tекст: Ольга Иванова

Банк России в ближайшее время внедрит новую функцию для пользователей системы быстрых платежей (СБП): пополнение счета наличными можно будет осуществлять через банкоматы любого банка, передает ТАСС. О подробностях рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Бакина объяснила, что специалисты Банка России совместно с представителями рынка продолжают работать над расширением функциональных возможностей СБП. Одним из ближайших нововведений станет возможность пополнения счета наличными средствами через банкоматы любых банков-участников системы.

Кроме того, по словам Бакиной, для бизнеса будут расширены инструменты онлайн-платежей в бюджет. Она также добавила, что скоро пользователи смогут самостоятельно генерировать QR-код для оплаты и предъявлять его на кассе, что сделает процесс расчетов более удобным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки приостанавливают подозрительные операции по переводу средств для снижения рисков мошенничества и хищения средств клиентов.

Банки считают подозрительными переводы на сумму от 100 тыс. рублей.