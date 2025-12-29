Запашный назвал «противозаконным хайпом» обращение блогеров с животными

Tекст: Алексей Дегтярёв

Запашный в беседе с ТАСС прокомментировал ситуацию с молодой львицей, переданной волонтерам в критическом состоянии после роликов в соцсетях блогера Дмитрия Котова.

По словам Запашного, подобные акты жестокости происходят ради получения популярности и стали возможны из-за нелегального разведения и продажи животных.

Он отметил, что проблема не исчезнет, пока правоохранительные органы не выявят и не накажут источники незаконной торговли, поскольку наказание отдельного виновного не решает ее коренным образом.

«Глупости человеческой, к сожалению, нет предела. Уже давно принят закон об ответственном отношении к животным, и все, что сделал этот молодой человек, – это, во-первых, противозаконно, во-вторых, ради хайпа», – сказал специалист.

Дрессировщик уверен, что случаи безответственного обращения с животными ради хайпа продолжатся, если не принять системные меры. «Будут еще блогеры и недоблогеры, которые таким образом будут ловить хайп – для меня это очевидно, и нужно что-то с этим делать. Искать первоисточник», – заключил он.

Ветеринары выявили у львицы, ранее содержавшейся у блогера, тяжелые травмы, включая переломы и истощение костей, что связывают с ненадлежащим содержанием и возможными действиями владельца.

Ранее прокуратура в Москве начала проверку после сообщений о жестоком обращении с маленькой львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

Сообщалось, что владелец этой львицы перечислил полмиллиона рублей на ее лечение. У животного нашли множество травм.