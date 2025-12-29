МИД КНР объяснил учения у Тайваня

Tекст: Ольга Иванова

Учения Народно-освободительной армии Китая у берегов Тайваня стали необходимой мерой по обеспечению суверенитета и территориальной целостности государства, сообщает ТАСС.

Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что «это необходимые действия для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также решительный ответ на действия внешних сил, которые пытаются использовать Тайвань для сдерживания Китая, вооружают остров и толкают ситуацию в проливе к опасной грани войны».

По его словам, проводимые учения стали прямым ответом на попытки внешних сил вмешиваться во внутренние дела Китая, а также на поддержку вооружения Тайваня. Линь Цзянь также обвинил недружественные государства в том, что их действия подрывают стабильность обстановки в Тайваньском проливе и могут привести к эскалации напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай планирует провести масштабные военные учения в морских акваториях и воздушном пространстве у Тайваня 30 декабря.

Москва заявляла, что готова поддержать Пекин в случае возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе.