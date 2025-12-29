Путин направил два венка на церемонию прощания с Алентовой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гроб с телом Алентовой установили на сцене театра, а сама панихида проходит с 11.00 до 13.00 мск, передает ТАСС.

На сайте Кремля были опубликованы соболезнования Путина. «Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в сообщении главы государства.

Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, Владимиром Меньшовым. Друзья, коллеги и поклонники начали собираться у театра примерно за час до начала церемонии. На Тверском бульваре, около памятника Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив театра организовал фотовыставку, посвященную артистке, где представлены кадры из ее известных спектаклей.

На месте одной из афиш у театра, посвященной спектаклю «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, появился стихийный мемориал. Жители Москвы и поклонники актрисы продолжали нести к нему цветы в течение нескольких дней после ее смерти.

Напомним, Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого ей стало плохо, артистку госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.