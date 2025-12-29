В России утвердили план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года

Кабмин утвердил план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России утвердило план мероприятий для реализации Стратегии семейной и демографической политики, сообщает ТАСС. Об этом объявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Премьер-министр напомнил, что «улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей многодетной семьи – это, конечно, приоритетная национальная задача». По его словам, соответствующая стратегия была утверждена в марте и рассчитана до 2036 года.

Мишустин подчеркнул, что документ включает меры по поддержке многодетных семей и созданию условий для повышения рождаемости в России. План предполагает широкий спектр инициатив, направленных на развитие семейной политики, повышение качества жизни и укрепление традиционных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин констатировал, что действующие меры в демографической политике пока не приводят к нужным результатам.

Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.