Ледокол впервые достиг самой северной точки канадской Арктики

Ледокол Amundsen впервые смог добраться до самой северной точки канадской Арктики

Tекст: Мария Иванова

Ледокол Береговой охраны Канады CCGS Amundsen впервые достиг самой северной части Канадского Арктического архипелага, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.

В Минрыболовства Канады отметили, что корабль добрался до района между островами Королевы Елизаветы и северо-западным побережьем острова Элсмир, где находится морской охраняемый район Тувайюиттук.

На ледоколе в этот регион была доставлена команда канадских исследователей, занимающихся изучением Арктики. Власти подчеркнули, что этот отрезок всегда считался недоступным для судоходства из-за плотного ледового покрова.

Однако таяние ледников позволило пройти по новым маршрутам, и корабль «впервые в истории прошел через эти проходы».

