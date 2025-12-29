Володин напомнил о законах, вступающих в силу с нового года

Володин: С 1 января изменятся МРОТ, страховые пенсии и соцподдержка семей

Tекст: Вера Басилая

Володин в своем канале Max написал, что с 1 января минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20% и достиг 27 093 рублей. Прожиточный минимум также увеличился, наряду с некоторыми социальными выплатами, а страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%.

Кроме того, с нового года расширяются меры поддержки семей с детьми. В частности, отменены ограничения на включение ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж. Введена выплата для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Женщины со званием «Мать-героиня» получат соцгарантии на уровне Героев России и Героев Труда. Володин добавил, что «от решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны».

Володин напомнил, что также вступает в силу ряд законов в поддержку участников спецоперации и их семей, включая продление кредитных каникул и предоставление льгот по транспортному и земельному налогам. Он подчеркнул, что с 2022 года для поддержки этой категории принято 154 закона, а вся система постоянно совершенствуется с учетом ситуации.

Кроме того, с 1 января начал работать закон об обмене информацией о детях мигрантов между МВД и органами образования.

Выпускники девятых классов, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию.

