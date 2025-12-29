Путин утвердил увеличение лимита микрозайма для бизнеса до 15 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России увеличена с 5 до 15 млн рублей – соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Изменения затрагивают работу микрофинансовых организаций: теперь они смогут выдавать более крупные займы бизнесу. Новые нормы были разработаны для развития рынка МФО и стимуляции малого бизнеса на фоне отсутствия изменений лимита с 2018 года.

Закон также вводит более строгие правила для рынка микрофинансирования. С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займам сроком до одного года будет составлять не более 100%, тогда как сейчас лимит установлен на уровне 130%. Далее, начиная с октября 2026 года, вводится ограничение – нельзя будет получить более двух займов у одной МФО по ставке свыше 200% годовых.

С апреля 2027 года запретят оформлять более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых на одного клиента. Следующее изменение вступит в силу с 1 января 2027 года. Согласно новой норме, МФО будет запрещено заключать с физлицом новый договор потребительского займа ранее, чем через четыре дня после полного погашения подобного займа по высокой ставке, выданного ранее банком или МФО.

Дополнительно документ запрещает новацию обязательств по новым потребительским займам между теми же лицами и не допускает включение старых штрафов и процентов в основной долг по новым соглашениям с 1 января 2027 года. Максимальная сумма начислений по потребкредиту или займу сроком не более года также будет ограничена 100% его размера. Возможность корректировки этих лимитов сохранится за советом директоров Банка России в случае значительного изменения рыночной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк предложил запретить микрофинансовым организациям выдавать гражданам одновременно больше двух дорогих займов.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выступала за ужесточение требований к микрофинансовым организациям.