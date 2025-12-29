В сообщении с Крымом задержались шесть поездов

Tекст: Алексей Дегтярёв

С нарушением расписания остаются шесть поездов «Таврия», курсирующих между Крымом и городами материковой части России, указали в компании, передает РИА «Новости».

Перевозчик указал, что время задержек продолжает меняться, однако принимаются все возможные меры для сокращения опоздания, а начальники поездов информируют пассажиров по мере необходимости.

Уточняется, что два состава отправлением из Москвы в Симферополь и обратно 28 декабря задерживаются на один час. Поезд № 068, выехавший 27 декабря из Симферополя в Москву, отстанет от графика на пять с половиной часов. Состав № 008 Севастополь – Петербург прибудет с опозданием в четыре часа.

Также три часа потеряло время поезда № 182 Симферополь – Петербург, а состав № 018 Симферополь – Москва по расписанию опаздывает на два часа. Причина значительных задержек связана с последствиями инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в Ростовской области.

Ранее в Ростовской области произошел сход локомотива грузового поезда, были задержаны 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов.