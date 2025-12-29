В ЕС провалился запуск ночных поездов из-за нехватки средств

Tекст: Ольга Иванова

План возрождения ночных пассажирских железнодорожных перевозок в странах ЕС оказался неудачным из-за нехватки финансирования, передает ТАСС со ссылкой на представителя австрийской компании Osterreichische Bundesbahnen (OBB).

По словам собеседника, отрасль сталкивается с длительными сроками поставки новых поездов, высокими затратами на персонал и ростом объема ночных работ, что серьезно осложняет развитие направления.

Несмотря на высокий спрос со стороны путешественников, большинство ночных маршрутов остаются убыточными, сообщили другие участники рынка. Соучредитель стартапа European Sleeper Крис Энгельсман пояснил, что инвестировать в развитие готовы немногие: «Те, кто мог бы действовать, не хотят этого делать, а у тех, кто хочет, нет денег». При этом Энгельсман отметил, что спрос на ночные поезда превышает все ожидания.

Операторы отмечают, что для подобных рейсов требуется дополнительный персонал и дорогостоящий подвижной состав, а также рейсы могут выполняться только по одному разу в сутки, что снижает рентабельность. Вдобавок бюрократические процедуры затрудняют составление расписания: так, запуск поезда Брюссель – Милан затянулся из-за необходимости отдельных переговоров с каждой стороной.

Некоторые проекты так и не были реализованы. Рейсы между Базелем и Мальмё отменили после отказа Швейцарии финансировать проект, а флагманский маршрут Париж – Вена перестал существовать с прекращением государственных субсидий для французских операторов. Представитель ÖBB считает, что ночные поезда останутся нишевым продуктом в транспортной системе ЕС.

