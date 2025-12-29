Путин утвердил закон о введении электронных студбилетов и зачеток

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон о подготовке к внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек в университетах страны, передает ТАСС.

По закону с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года в России проводится эксперимент по переходу на электронные версии этих документов. На сегодняшний день свыше 1,5 млн студентов из 174 вузов-участников уже имеют возможность оформить электронные билеты через портал «Госуслуги».

Более 300 тыс. электронных студенческих билетов уже загружены и готовы к использованию. Учитывая положительные промежуточные итоги, в законе теперь закреплены правовые основы для расширения электронного документооборота на всех студентов российских вузов. Нововведения позволят получать электронные билеты и зачетки через порталы вузов, «Госуслуги» и национальный мессенджер Мax.

Тем не менее, по личному заявлению студента останется возможность получить такие документы и в бумажной форме. Исключение составят только обучающиеся по программам, связанным с обороной и безопасностью государства – для них электронные студенческие билеты и зачетки вводиться не будут.