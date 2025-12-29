ИКИ РАН: Солнце сформировало интригу на Новый год

Вспышки на Солнце повысили шансы на полярные сияния в новогоднюю ночь

Tекст: Мария Иванова

Солнце неожиданно повысило активность накануне Нового года, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Накануне вероятность северных сияний в новогоднюю ночь была почти нулевой, однако серия вспышек, в том числе уровня M4.2 и M2.2, произошла в ночь на понедельник с двух до трех часов по московскому времени в активной области 4317 на Солнце.

В итоге, по выражению специалистов, Солнце сформировало интригу на Новый год.

По расчетам экспертов, вспышки выбросили в космос облако плазмы средней величины, которому потребуется около трех суток, чтобы достичь Земли. Ожидается, что оно коснется нашей планеты в ночь с 31 декабря на 1 января, отклонившись лишь краем.

Максимальные шансы увидеть северное сияние в новогоднюю ночь получат жители северо-западных регионов России: Мурманска, Архангельска, республики Карелия, Ленинградской области и Петербурга. В центральной части страны вероятность слабая, так как событие не самое мощное и движется «вбок» относительно планеты. Однако, как отмечают в лаборатории, «в Новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может быть, в это включится и Солнце».

Ранее специалисты прогнозировали увеличение количества солнечных вспышек в ближайшее время.

Между тем количество магнитных бурь в 2025 году уже побило рекорд за последние десять лет.



