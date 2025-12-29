В Подмосковье ликвидировали крупный цех по производству поддельной икры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники организовали предприятие ради наживы на новогоднем спросе, в течение полугода они закупали имитированную продукцию и перепаковывали ее под брендами несуществующих фирм, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Товар реализовывался на рынках московского региона и соседних областей как натуральная икра лосося и палтуса.

На складе сотрудники полиции изъяли более 8,5 тыс. банок готового продукта, 12 тонн сырья, различное оборудование, упаковочные материалы, фиктивные документы и черновики.

Оценочная стоимость партии превысила 7 млн рублей. В антисанитарных условиях предприятия трудились пять иностранцев без документов и разрешений, в отношении них возбудили административные дела за нарушение миграционного законодательства. Им также назначены штрафы с последующим выдворением.

Организаторы преступной схемы взяты под домашний арест.

Ранее в Москве выявили цех, где наркотики маскировались под элитную парфюмерную продукцию, задержаны пятеро подозреваемых.

До этого в Казахстане задержали «водочного короля» Султана Махмадова, его заподозрили в организации подпольного цеха по производству спирта.