Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Монреалем» в НХЛ

Кучеров оформил дубль и вывел «Тампу» на второе место в дивизионе

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Tampa Bay Lightning) одержать победу над «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, передает РИА «Новости».

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Тампы» после серии буллитов, где победные броски реализовали Гейдж Гонсалвес и Брэйден Пойнт.

В основное время Кучеров дважды поразил ворота соперника (на 23-й и 33-й минутах), еще по одной шайбе забросили Ник Пол и Понтус Хольмберг. В составе «Монреаля» отличились российский форвард Иван Демидов, а также Юрай Слафковский и Ноа Добсон. В серии послеигровых бросков «Монреаль» не смог реализовать ни одной попытки. Кучеров был признан первой звездой встречи; его статистика в сезоне – 49 очков за 34 игры.

«Тампа» продолжила свою победную серию до четырех матчей и поднялась на второе место в Атлантическом дивизионе с 47 очками. «Монреаль» с 46 очками занимает третью позицию.

В другом матче дня «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2; у победителей дубль оформил Кирилл Марченко, еще одну шайбу забросил Иван Проворов. В составе «Айлендерс» отличился Максим Шабанов.

Также состоялись матчи: «Детройт» оказался сильнее «Торонто» – 3:2 в овертайме, «Питтсбург» победил «Чикаго» – 7:3, а «Сиэтл» взял верх над «Филадельфией» – 4:1.

