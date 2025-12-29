Синоптик пообещал комфортную зиму в Москве

Синоптик Леус пообещал Москве комфортную зиму в понедельник

Tекст: Мария Иванова

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, опубликованным в его Telegram-канале, москвичей в начале недели ожидает комфортная зимняя погода.

еус отметил, что город попал под влияние циклона, замедлившегося над западом Черноземья, из-за чего небосвод закроют плотные облака и ожидается небольшой снег.

Температура воздуха в Москве днём сохранится в пределах минус три…минус пять градусов, по области – от минус двух до минус семи. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление заметно снизится и составит 730 миллиметров ртутного столба, то есть это до восемнадцати единиц ниже нормы.

Во вторник синоптик также прогнозирует снег, при этом ночью столбики термометров опустятся до минус пяти…минус семи градусов, а днём ожидается до минус шести.

По словам Леуса, температурные показатели близки к климатической норме для декабря, что свидетельствует о вполне комфортной зиме в столице.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидается облачная погода, временами пройдет снег и возможна слабая метель.

Между тем мэр Нью-Йорка посоветовал горожанам «оставаться дома и делать детей» после снегопада.