МВД рассказало о новой схеме мошенничества с поиском родственников

МВД сообщило о схеме кражи денег при поиске родственников через Telegram

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренних дел предупредило о рисках поиска пропавших родственников через сомнительные Telegram-каналы, чаты и юридические компании, которые функционируют исключительно в мессенджерах, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве отмечают, что мошенники активно используют подобные площадки для обмана доверчивых пользователей, предлагая платные услуги по якобы поиску погибших или пропавших членов семьи.

Один из таких случаев произошёл с 62-летней жительницей Минска, о чём сообщили белорусские коллеги. Женщина в течение пяти лет переписывалась по электронной почте с неизвестным лицом, которое выяснило подробности о её двоюродном брате. После этого она получила письмо о гибели родственника, согласно которому оказалась единственной наследницей состояния в 100 тыс. долларов.

Затем к схеме подключились фиктивные юристы, которые предложили помощь в оформлении наследства. Под различными предлогами – оплата госпошлин, юридических услуг и дополнительных расходов – женщина переводила деньги мошенникам на протяжении нескольких лет, считая эти действия необходимыми для завершения процесса.

В МВД напоминают: «Мы уже предупреждали о рисках поиска родственников, с которыми утрачена связь, через сомнительные каналы, чаты и юридические компании, существующие только в Telegram». Настоящий характер аферы пенсионерка поняла только после очередного требования о переводе денег, когда стало ясно, что речь идёт о классической схеме «Нигерийские письма».

