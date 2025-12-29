В Челябинской области задержали экс-замначальника СБ полиции за взятки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального МВД, сказал собеседник РИА «Новости».

Блинникова подозревают в получении взяток в особо крупном размере с 2023 по 2025 годы. В этот период он якобы неоднократно получал деньги от представителя коммерческой организации за покровительство его деятельности.

Блинников, по этим данным, был уволен из органов МВД 24 декабря 2025 года.

В ходе расследования проходят следственно-оперативные действия как по месту службы, так и по месту жительства Блинникова. Решается вопрос о мере пресечения для экс-сотрудника МВД.

В ноябре в Ростове-на-Дону бывшего начальника управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрия Фролова осудили по делу о получении взяток на девять с половиной лет, ему также предстоит выплатить штраф в 5 млн рублей.

В декабре начальника УМВД по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына задержали по делу о разглашении гостайны.