В Забайкалье раскрыли хищение 80 млн рублей с использованием маткапитала

Tекст: Алексей Дегтярёв

Участники представлялись сотрудниками ООО «Забайкальская ипотечная компания» и работали как риэлторы, заключая с жителями края фиктивные договоры займа, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Схема строилась на том, что получатели маткапитала подписывали фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, завышая их стоимость. Кредитные заявки одобрялись, государственные деньги перечислялись для погашения несуществующих долгов, после чего «риэлторы» получали комиссию от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с каждого участника сделки.

Дело расследовалось по статье о мошенничестве. Уже утверждено обвинительное заключение по нему в отношении 13 жителей региона. Общий ущерб составил 84 млн рублей.

На имущество обвиняемых общей стоимостью 22 млн рублей наложили арест для возмещения ущерба.

Уголовное дело теперь передано в Центральный райсуд Читы для рассмотрения по существу. Все причастные к афере уже привлекались к ответственности.

Ранее в Красноярском крае семерых местных жителей осудили за мошенничество с маткапиталом, из-за которого без средств и жилья остались 67 семей.

В октябре в Адыгее суд признал виновными в мошенничестве с материнским капиталом 14 женщин.