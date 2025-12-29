Соцфонд сообщил о росте пенсий, выплат и пособий в 2026 году

Tекст: Ольга Иванова

В 2026 году россиян ждёт целый ряд изменений в области социальных выплат и пенсий, сообщает ТАСС.

В январе Соцфонд проиндексирует страховые пенсии на 7,6%, что выше инфляции. Как говорится в сообщении фонда: «В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и составит 27 тыс. рублей. Всего повышение коснется 38 млн человек». Индивидуальный размер индексации будет зависеть от текущих выплат каждого пенсионера.

С января также повысятся прожиточный минимум и детские пособия. Размер ежемесячного единого пособия на детей до 17 лет составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей в зависимости от доходов, а для беременных – от 10,3 до 20,6 тыс. рублей. Максимальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет достигнет 83 021,18 рубля, а по беременности и родам – до 955 836 рублей; суммы зависят от зарплаты получателя.

В феврале увеличатся выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других категорий. Также будет проиндексирован набор социальных услуг: бесплатные лекарства и санаторные путёвки. До апреля Соцфонд беззаявительно начислит выплаты за выслугу лет и другие компенсации.

С 1 февраля проиндексируют и материнский капитал, что коснётся как новых сертификатов, так и остатка средств на уже полученных. Проверять сумму неиспользованных средств можно через портал госуслуг или МФЦ. С нового года фонд начнёт выплачивать региональные социальные доплаты к пенсии по принципу «одного окна» для большинства субъектов, автоматом назначая доплату тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

Женщины с пятью и более детьми смогут включить в трудовой стаж периоды ухода за всеми детьми для перерасчёта пенсии. За каждого ребёнка, если уход длился минимум полтора года, начислят пенсионные коэффициенты: 2,7 – за первого, 5,4 – за второго, по 8,1 – за каждого следующего. На повышение смогут претендовать свыше 410 тыс. женщин.

Участникам спецоперации предложат на выбор либо денежную компенсацию за расходы на проезд, либо предоставление билета. Это касается заявлений, поданных с 2026 года. Параллельно начнётся эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай болезни: они смогут получать больничные спустя полгода после начала страховых взносов, а сумма выплаты составит либо 35, либо 50 тыс. рублей.

Уже в 2025 году появится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми – её смогут получать граждане РФ с низким среднедушевым доходом. Сумма начисляется как разница между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода, подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября.

Изменятся и условия назначения единого пособия семьям с детьми: теперь не учтут разовые выплаты при рождении ребёнка, для Курской области действуют иные особенности. Доход для получения пособия должен быть не менее восьми МРОТ, но это условие может быть снижено. С марта 2026 года алименты будут учитывать по новым правилам, а в трёх регионах протестируют новую оценку доходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда и вступят в силу новые реформы, включая ежегодный призыв и изменения в социальной поддержке.

