  • Новость часаНад Россией за ночь сбили 89 украинских дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
    Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой
    29 декабря 2025, 08:18 • Новости дня

    Священник объяснил метафизическую суть национальной идеи России

    Священник Вигилянский объяснил метафизическую суть национальной идеи России

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная идея России заключается в духовном преображении общества и сохранении традиционных евангельских ценностей, заявил настоятель храма Святой Татианы при МГУ, публицист и автор исторического романа о попе Гапоне протоиерей Владимир Вигилянский.

    Национальная идея России носит метафизический и религиозный характер, связанный с духовным преображением и приверженностью традиционным евангельским ценностям, заявил протоиерей Владимир Вигилянский, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что, по его мнению, всё полезное для России должно соответствовать евангельским истинам.

    Священнослужитель объяснил, что речь идет о преображении повседневной жизни, наполненной злом и несправедливостью, в подлинно духовное существование, причастное к высшим идеалам и сохранению традиционных ценностей, включая «красоту творения Божиего». Он отметил, что национальная идея охватывает святых, героев, мучеников, тружеников, поэтов и художников, образ которых формирует не только духовный, но и телесный организм страны.

    Вигилянский подчеркнул, что национальная идея также включает «идею государственности» и заботу о безопасности граждан, свободе личности, а также материальном и культурном богатстве родины. Он указал, что государственная идея должна защищать суверенитет страны и каждого человека, при этом не неся угрозы другим государствам и быть свободной от шовинизма, ксенофобии и других крайностей.

    Священнослужитель заявил, что основой государственной идеи должны быть конституция и законы, гарантирующие справедливость и равенство, а выборная власть обязана служить этой идее, чтобы верующие могли жить «тихо и безмятежно».

    В завершение Вигилянский напомнил определение национальной идеи, данное философом Владимиром Соловьёвым: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Также он отметил историческую формулу Сергея Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», на которую долгое время опиралась идеология Российской империи.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (7)
    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (12)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    Комментарии (10)
    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    Комментарии (31)
    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские аэропорты полностью перешли к штатному графику работы после того, как были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников и сильного снегопада.

    Информацию о восстановлении нормального режима подтвердили в справочных службах всех столичных аэропортов, передает ТАСС.

    «Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику», – отметила представитель справочной службы аэрогавани Внуково. В Домодедово, Жуковском и Шереметьево также подтвердили, что функционируют как обычно и никаких задержек, связанных с недавними событиями, сейчас нет.

    По данным онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета составляет менее 30 минут.

    Напомним, в субботу во Внуково и Шереметьево вводились ограничения на полеты, которые были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.

    В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Нарколог раскрыл опасности популярных народных методов от похмелья

    Нарколог Тюрин: Многие народные методы борьбы с похмельем вредны

    Нарколог раскрыл опасности популярных народных методов от похмелья
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и лишь продлевать страдания, рассказал врач-нарколог Андрей Тюрин.

    Тюрин предостерег от употребления алкоголя ради облегчения, передает «Лента.ру». «Попытки опохмелиться пивом или более крепкими спиртными напитками только усугубят интоксикацию организма. Таким способом вы не поправите здоровье, а наоборот, продлите страдания. Кроме того, это идеальный путь к запойному состоянию», – подчеркнул он в беседе с изданием.

    Тюрин также заявил, что при похмелье не стоит принимать обезболивающие и другие медикаменты, поскольку препараты увеличивают нагрузку на печень, которая уже работает на износ из-за алкоголя.

    К вредным способам врач отнес и попытки облегчить похмелье с помощью плотной жирной пищи, например, холодца, рассола или острого супа – такие блюда могут привести к развитию гастрита или панкреатита.

    Кроме того, специалист предупредил об опасности посещения бани и принятия контрастного душа во время похмелья: такие процедуры способны провоцировать резкие перепады давления и даже сердечный приступ из-за сосудистых спазмов.

    Ранее диетолог Зинаида Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье.

    Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Росстандарт утвердил новые дорожные знаки с 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, регламентирующий дорожные знаки, разметку и светофоры, сообщили в Росстандарте.

    В ведомстве пояснили, что нововведения нацелены на улучшение безопасности движения и удобства пятна информации для автомобилистов и пешеходов, передает «Лента.ру».

    Появится новый знак, сообщающий о рекомендуемой скорости при проезде искусственных неровностей. Как отметили в Росстандарте, благодаря этому сокращается количество знаков «лежачие полицейские» вдвое на местах установки подобных элементов.

    В документе также предусмотрена возможность устанавливать стоп-линии не только в горизонтальной, но и в вертикальной ориентации. Еще одним изменением станет возможность конкретизировать месяцы действия дорожных знаков по времени, например, с сентября по апрель.

    Обновленный стандарт вводит новый знак «Глухие», который будет появляться перед пешеходными переходами возле учреждений, посещаемых глухими и слабослышащими.

    Ранее депутат Федяев сообщил о завершении автопродления водительских прав с 2026 года.

    Сообщалось также, что в России решили сделать обязательными указания на электронных дорожных знаках.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 13:40 • Новости дня
    МВД: Мошенники изменили цели атак на аккаунты «Госуслуг»

    МВД: Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» для оказания давления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники в 2025 году изменили свои цели при взломе аккаунтов на портале «Госуслуги» – теперь их основной задачей стало оказывать психологическое давление на владельцев, а также получать их персональные данные для оформления электронных сим-карт в преступных целях.

    В пресс-центре МВД России объяснили, что злоумышленники нацеливаются именно на такие действия, тогда как раньше их интересовали иные способы использования полученного доступа, передает ТАСС.

    В министерстве подчеркнули, что перемена в подходах мошенников связана, в частности, с усилением антифрод-механизмов, защищающих личные данные и учетные записи граждан на «Госуслугах».

    С начала 2025 года МВД фиксирует активизацию мошеннических схем, предполагающих прямой контакт с жертвой. Потерпевших убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам, применяя для этого имитацию взлома аккаунтов в различных онлайн-сервисах и предлагая обратиться якобы в службу технической поддержки по поддельным номерам.

    Напомним, мошенники стали выманивать коды «Госуслуг» под предлогом подтверждения прописки.

    Ранее в МВД раскрыли способы использования взломанных аккаунтов на «Госуслугах».

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 09:20 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о возможных способах вложения 13-й зарплаты

    Депутат Аксаков: Россияне могут направить 13-ю зарплату на депозит или купить гособлигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации россиянам по использованию 13-й зарплаты.

    По его мнению, оптимальными вариантами вложения бонуса могут стать депозиты в банках или покупка государственных облигаций, передает РИА «Новости».

    Аксаков отметил, что сейчас банки предлагают самые высокие проценты по депозитам, что связано с уровнем ключевой ставки Банка России.

    «Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», – заявил Аксаков в интервью.

    Депутат также подчеркнул, что вложения в государственные облигации могут быть выгодными благодаря гарантированным выплатам и стабильной доходности.

    Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.

    Кадровый эксперт объяснил разницу между 13-й зарплатой и бонусом.

    Роструд разъяснял, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Сход локомотива в Ростовской области привел к задержке более 20 поездов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате схода колесных пар локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростовской области были задержаны 20 поездов дальнего следования и пять пригородных составов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

    Инцидент произошел около 3.35 по московскому времени, передает ТАСС.

    В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что движение было организовано по соседнему пути, благодаря чему пассажирские перевозки не были полностью остановлены. По их информации, задержки составили до четырех часов для всех указанных поездов.

    В результате происшествия обошлось без пострадавших.

    В сентябре сход вагонов и крана с рельсов привел к жертвам в Амурской области.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Samsung зарегистрировал новые товарные знаки в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в России два новых товарных знака.

    Речь идет о Samsung Neo QLED и MovingStyle, заявки на которые были поданы соответственно в августе 2024 года и апреле 2025 года из Южной Кореи, передает ТАСС. Оба обозначения охватывают товары 9 класса МКТУ – телевизоры и мониторы. Срок действия товарных знаков рассчитан до августа 2034 года и апреля 2035 года.

    В декабре 2025 года в Роспатент были поданы еще две заявки – на товарные знаки Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS по тому же 9 классу. В него также входят дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы.

    В марте 2022 года компания Samsung объявила о приостановке поставок продукции на российский рынок. Позднее из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный завод компании в Калуге.

    Ранее французский бренд премиальной косметики Clarins зарегистрировал два новых товарных знака в России.

    Компания Hyundai зарегистрировала 36 товарных знаков в России за месяц. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России четыре новых товарных знака.

    Также немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 09:00 • Новости дня
    Более 270 рейсов задержали во «Внуково» и «Шереметьево» из-за ограничений

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» за время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.

    На запасные аэродромы были перенаправлены 69 самолетов, а 42 рейса вовсе отменили, передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-табло воздушных гаваней.

    В период действия ограничений аэропорты обеспечивали ожидающих пассажиров необходимыми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Администрации воздушных гаваней подчеркнули, что обстановка в терминалах оставалась спокойной, несмотря на значительные изменения в расписании.

    Напомним, накануне во «Внуково» и «Шереметьево» вводились ограничения на полеты. В обоих аэропортах они были полностью сняты около полуночи.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Ребенок погиб при пожаре в доме в Самарской области

    МЧС: Ребенок погиб при пожаре в доме в Самарской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    При пожаре в частном доме в Чапаевске Самарской области погиб ребенок и пострадали три человека, сообщило региональное ГУ МЧС.

    Инцидент произошел на улице Суворова, где загорелся жилой дом площадью 70 кв. м, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, погибший ребенок родился в 2017 году.

    Среди пострадавших – родители и младший брат погибшего ребенка, они доставлены в больницу с ожогами. В местных социальных сетях сообщается, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Ранее несовершеннолетний погиб при пожаре в городе Тулун в Иркутской области, возбуждено уголовное дело.

    В Самаре в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

    Комментарии (11212)
    28 декабря 2025, 15:50 • Новости дня
    Пациент психбольницы в Волгоградской области зарезал санитара и сбежал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пациент психиатрической больницы в Калачевском районе Волгоградской области напал с ножом на санитара, после чего скрылся вместе с другим больным, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

    По информации ведомства, трагедия произошла в субботу, санитар скончался на месте, передает РИА «Новости».

    Оба пациента после совершенного преступления попытались скрыться, однако их удалось оперативно задержать. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

    В июле пациент напал с ножом на сотрудников больницы в Иркутске.

    В 2023 году приехавший на вызов врач умер после нападения мужа пациентки на Урале.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Трассу М-5 «Урал» в Башкирии закрыли из-за непогоды
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    Молдавия уведомила Россию о денонсации соглашения по Русскому дому
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    В Мариуполе открыли восстановленный драмтеатр