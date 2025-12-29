В Киргизии лишили экс-президента страны Атамбаева всех госнаград

Жапаров подписал соответствующий указ во исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 3 июня 2025 года, передает ТАСС.
В числе утраченных наград оказались высшая степень отличия «Герой Кыргызстана», орден «Манас» II степени, орден «Данакер» и медаль «Данк».
Службе судебных исполнителей при генеральной прокуратуре поручено изъять государственные награды у Атамбаева для передачи в соответствующий фонд.
Атамбаев занимал пост президента в 2011–2017 годах и после завершения срока активного участия в политике не принимал. В августе 2019 года его задержали в селе Кой-Таш после многочасовой спецоперации при предъявлении ряда уголовных обвинений. После трех лет заключения бывший президент отправился на лечение в Испанию.
В июне 2025 года экс-президента заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы за незаконное получение земель в Кой-Таше, коррупцию и организацию массовых беспорядков. По делу также осуждены бывший глава администрации президента Фарил Ниязов и экс-депутат парламента Ирина Карамушкина.
В ноябре сообщалось, что после ареста сына экс-президента Киргизии Кадырбека Атамбаева полиция в ходе обысков изъяла оружие, боеприпасы и около 11 млн сумов наличными (около 150 тыс. долларов).