В Дагестане чиновник уволился после дебоша его сына в магазине

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому – во власти таким людям не место», – написал глава Дагестана в своем Telegram-канале.

По его словам, бывший чиновник уже написал заявление об уходе. Меликов уточнил, что задержали всех участников инцидента, а также возбуждено уголовное дело в отношении дебоширов.

Он подчеркнул, что следственные органы дадут действиям правовую оценку по всей строгости закона и снисхождения ждать не стоит.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после осмотра социальных объектов, он указал ему на плохое состояние мемориального камня.

Позже глава региона признал, что слишком грубо сообщил Жидкову об увольнении, и принес свои извинения.