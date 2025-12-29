  • Новость часаНад Россией за ночь сбили 89 украинских дронов
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
    Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой
    29 декабря 2025, 06:30 • Новости дня

    СК открыл дело об убийстве после пожара в Петропавловске-Камчатском

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело открыто по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю.

    Причины возгорания в настоящее время выясняются. Открыто дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), сообщается на сайте ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петропавловске-Камчатском в результате пожара погибли четыре человека, включая двух детей.

    28 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    В НЦ «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Национальном центре «Россия» представили современный мультижанровый спектакль «Морозко» с участием ведущих артистов, где балет, фольклор и мультимедиа объединились в одной постановке.

    Постановка основана на знаменитой русской сказке, но выполнена в современной интерпретации. Главные роли исполнили ведущие артисты российских театров и звезды сцены.

    Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ, и одна из его целей – беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, отметила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

    «Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль – это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», – сказала Звягина.

    В основе сценария лежат исследования фольклориста Владимира Проппа: герои проходят путь от хаоса через испытания к счастливому финалу. Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который вдохновился откликом юных зрителей на прошлогодний спектакль.

    «В прошлом году в Наццентре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия»<...> Надеюсь, что в будущем этот спектакль будет успешно гастролировать по стране», – рассказал Цвирко.

    Как сказала главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, «баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен».

    На одной сцене встретились балет, опера, фолк и современная хореография, а среди участников – артисты Большого театра, «Кремлевского балета», фольклорная группа «Бурановские бабушки», ведущие актеры столичных театров и многие другие. Художником по костюмам стала Татьяна Стаселович.

    Проект «Новогодняя Россия», частью которого стал спектакль «Морозко», включает также выставки, фестивали и мастер-классы. Постановку можно посетить в Национальном центре «Россия» вплоть до 14 января.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Умерла актриса Брижит Бардо
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни на 92-м году, сообщили СМИ.

    Как пишет France Press со ссылкой на фонд актрисы, легендарная звезда французского кино скончалась в возрасте 91 года, передает РИА «Новости».

    Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе известного русского хореографа Бориса Князева.

    Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle.

    Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И бог создал женщину».

    За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась более чем в 50 фильмах, а также исполнила свыше 70 песен, став одной из самых узнаваемых европейских актрис своего времени.

    1 декабря Бардо обратилась к поклонникам с заявлением в связи с проблемами со здоровьем и попросила уважать ее частную жизнь в связи с восстановлением после госпитализации. 

    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    28 декабря 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время хоккейного матча между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области на льду «Олимпик-Арены» в Минске Александра Лукашенко сбили с ног, сообщили СМИ.

    Инцидент произошёл из-за столкновения с бывшим нападающим сборной страны и уфимского клуба «Салават Юлаев» Ярославом Чуприсом. «Чуприс ехал спиной и не заметил белорусского лидера», – говорится в сообщении, передает телеканал НТВ.

    После падения Чуприс тут же бросил клюшку и помог Лукашенко подняться. К белорусскому президенту также подоспели и другие участники команды, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

    Матч завершился с ничейным счетом 5:5. Решающую шайбу в самом конце забросил сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Кадры падения были опубликованы в социальных сетях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как в 2010 году играл в хоккей с легендарным канадцем Уэйном Гретцки во время Матча звезд КХЛ в Минске.

    Напомним, в 2022 году Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей.

    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    28 декабря 2025, 13:44 • Новости дня
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК

    На Украине решили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины зарегистрировали в Верховной раде законопроект о создании территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на уровне сельских и поселковых населенных пунктов.

    В настоящее время жители сёл и небольших посёлков прикреплены к районным ТЦК, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что новые сельские и поселковые ТЦК будут наделены такими же полномочиями, как и городские. Они займутся учетом военнообязанных и проведением мобилизационных мероприятий, а также предоставлением административных и социальных услуг, в том числе по вопросам отсрочек от призыва.

    В пояснительной записке к законопроекту, которую подписал министр обороны Украины Шмыгаль, сказано: «Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и повысить эффективность деятельности таких центров», пишет «Страна.ua».

    Кроме того, документ предполагает трансформацию действующих обособленных отделений районных ТЦК, работающих в сельских местностях, в полноценные территориальные центры.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования скрывает 99% избиений мобилизованных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины. Мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата в поселке Стеблев в Черкасской области.

