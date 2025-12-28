  • Новость часаПесков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
  Эксклюзив
  Новости
    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня

    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентоа России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Сторонники войны проявили признаки паники после состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Он заявил: «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику», опубликовав свою мысль в социальной сети Х. Дмитриев не уточнил, кого именно он подразумевает под сторонниками войны и какие конкретные последствия повлекла беседа двух лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине, такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

    Журналист пояснил, что требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, скорее всего, будут отвергнуты американской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит никаких конструктивных элементов и воспринимается исключительно как «медианаступление». Он подчеркнул, что это предприятие украинского лидера направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач на поле боя.

    Вайнер также заметил, что параллельно Зеленский пытается создать себе образ миротворца на международной арене. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», – подчеркнул немецкий корреспондент.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом смелого решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Зеленский прибыл в США
    Зеленский прибыл в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, сообщают украинские СМИ.

    «Зеленский прибыл в США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    По информации пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Издание Hill сообщало, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского по поводу предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде

    Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского на два часа

    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоится на два часа раньше, чем сообщалось прежде, говорится в заявлении Белого дома.

    Белый дом предоставил «обновленное расписание», в сответствии с которым встреча во Флориде запланирована на 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Встреча состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее указывалось, что встреча пройдет в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что Зеленский прибыл в США. Зеленский заявил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с Трампом.

    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    Путин обязал управляющие компании общаться с жильцами МКД через Max

    Tекст: Ольга Иванова

    Управляющие компании и службы ЖКХ теперь должны будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через официальные домовые чаты на платформе Max, что, по замыслу законодателей, повысит скорость и качество коммуникации. Закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Max, сообщает РИА «Новости». Закон также устанавливает, что правила взаимодействия определяет Минстрой России.

    Документ предусматривает, что решение общего собрания собственников по избранию членов совета оформляется в протоколе по стандарту Минстроя и подписывается выбранными членами совета. Также Минстрой определяет порядок и сроки оформления актов приемки услуг и ремонтов в многоквартирных домах.

    Согласно закону, собственники могут поручить председателю совета дома осуществлять полномочия совместно с членами совета. Для руководителей управляющих компаний теперь вводится независимая оценка квалификации вместо экзамена.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что чат в Max решает главную проблему удаленных собраний – идентификацию участников. По его мнению, другие мессенджеры хуже защищены, что приводит к рискам утечки данных. Изменения должны повысить оперативность и качество взаимодействия между жителями и управляющими организациями, подчеркнул Кошелев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Михалков не стал раскрывать имя облившего Путина вином друга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кинорежиссер Никита Михалков отказался раскрыть имя своего друга, который случайно облил президента России Владимира Путина красным вином.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Михалков, смеясь, заявил: «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?», передает РИА «Новости».

    Михалков также поделился, что там присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов, который отреагировал на ситуацию своеобразной и очень «русской» фразой. Режиссер добавил, что реакция Путина была гениальной, а виновник происшествия попытался извиниться, предложив купить президенту новую рубашку. Однако российский лидер ответил: «Спасибо, у меня есть».

    В октябре президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал, что на юбилее Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает продление сроков действия особенностей правового регулирования в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В первую очередь это касается временных лицензий и государственных аккредитаций, особенностей проведения итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования, а также условий приема в вузы, передает РИА «Новости».

    Особые правила распространяются на присуждение ученых степеней, присвоение званий и прием в высшие учебные заведения. Предусмотрено, что лицензии и аккредитации образовательных организаций, действовавшие на этих территориях до их воссоединения с Россией, сохраняются до получения временных российских документов, но не позднее 1 января 2027 года.

    Дополнительно продлен срок действия особых правил проведения итоговых экзаменов для учащихся, которые были вынуждены прервать обучение за границей из-за недружественных действий иностранных государств.

    Напомним, в среду Путин выразил благодарность сенаторам за внимание к военнослужащим и интеграции новых исторических регионов, подчеркнув важность отстаивания региональных интересов.

    Ранее президент России заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.

    В сентябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил интеграцию региона в государственное управление, социальное обеспечение, образование и медицину за минувший год в составе России.

    Путин передал Роскадастру права на регистрацию недвижимости в Крыму и Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе прав на регистрацию имущества и самого имущества в Крыму и Севастополе Роскадастру.

    Ранее регистрацией подобных прав занимались местные органы власти, однако теперь на полуострове будут действовать общероссийские правила, передает ТАСС.

    Все полномочия и имущество, находившиеся у местных властей, необходимо передать в федеральную собственность не позднее 31 декабря 2025 года. Если какое-либо имущество потребуется Роскадастру для выполнения его функций, оно будет передано ему в качестве имущественного взноса России. Аналогичные требования касаются передачи кадастровых дел, реестров координат, пунктов геодезической основы и всех документов, связанных с правом собственности или ограничениями на эти права.

    К федеральным органам перейдут бумаги, которые ранее использовались для учета и регистрации прав собственности до принятия Крыма и Севастополя в состав России. Закон также регулирует порядок приема на госслужбу регистраторов прав: если сотрудник до 1 января 2026 года уже сдал профильный экзамен, то пересдавать его не потребуется.

    Документ вступил в законную силу.

    Ранее Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования.

    Путин продлил разрешения на оружие в ДНР и ЛНР до 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2027 года действие разрешений на хранение, ношение и использование оружия и патронов для граждан и организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Речь идет о документах, которые были выданы органами внутренних дел Украины и государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу, передает ТАСС.

    В случае окончания срока действия таких разрешений, с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы должны быть сданы на временное хранение в отделения полиции до получения нового разрешения уже от Росгвардии. Если этот порядок не будет соблюден, оружие подлежит изъятию.

    С 2027 года вступает в силу полный запрет на владение оружием без разрешения Росгвардии. Помимо этого, законом продлен срок работы государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Охрана» в Запорожской области: компания будет охранять общественный порядок и имущество до конца финансового года, когда на территории области отменят военное положение.

    Законом также дается право ФСБ бесплатно получать копии баз данных организаций для служебных нужд. После достижения целей копии обязаны быть уничтожены, а случаи неправомерного использования будут наказываться. При этом получение данных не должно мешать законной экономической деятельности компаний. Эти положения начнут действовать с апреля 2026 года, сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.

    Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать время, проведенное в добровольческих формированиях участников спецоперации на Украине, при назначении пенсий за выслугу лет.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предусматривает, что участие граждан в таких формированиях, созданных в рамках федерального закона «Об обороне», будет официально включаться в пенсионный стаж, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдума поддержала инициативу, по которой служба добровольцев на Украине войдет в пенсионный стаж для сотрудников силовых ведомств с правом выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции, добровольцев и ополченцев Донбасса на получение двух пенсий.

    Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

    Tекст: Ольга Иванова

    В поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, встреча началась позже запланированного времени.

    Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским стартовала во Флориде, передает РИА «Новости». Саммит проходит в резиденции Мар-а-Лаго, куда Зеленского привезли на черном бронированном автомобиле американского правительства. Трамп лично встретил украинского лидера у парадного входа.

    Церемония началась с опозданием относительно расписания Белого дома. Причины переносы стартового времени администрация не озвучила.

    Перед входом в резиденцию установили флаги США и Украины, создавая атмосферу официального приема. По сведениям агентства, при прибытии в аэропорт Майами украинского президента никто из американских чиновников не встречал. Для Зеленского это первая встреча с президентом США, проходящая именно во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Путин подписал закон о согласии пациента на исследование лекарств

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок оформления согласия пациента на участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок оформления добровольного согласия пациента на участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов, передает РИА «Новости». Документ, подтверждающий это, опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    По разъяснениям первого зампреда социального комитета Совета Федерации Жанны Чефрановой, теперь информационный листок пациента будет оформляться в виде отдельного документа. В нем будут в доступной форме содержаться сведения о самом исследовании и фиксироваться добровольное согласие пациента или его законного представителя, что подтверждается подписью.

    Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Нововведение призвано повысить прозрачность и информированность граждан при привлечении к испытаниям новых лекарств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

