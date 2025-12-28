Артемьев стал серебряным призером чемпионата мира по быстрым шахматам

Tекст: Ольга Иванова

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам, который завершился в Дохе, передает ТАСС. По итогам 13 туров Артемьев набрал 9,5 очка. Турнир в шестой раз выиграл Магнус Карлсен из Норвегии, набравший 10,5 очка.

Как отмечает агентство, единственное поражение Карлсен потерпел именно от Артемьева. Третье место на турнире занял индийский шахматист Арджун Эригайси.

Артемьеву 27 лет, он ранее становился чемпионом Европы, а также является победителем командного чемпионата мира в 2019 году. В прошлом году этот турнир выиграл российский гроссмейстер Володар Мурзин, ранее золото в этом виде шахмат брали Сергей Карякин и Даниил Дубов.

В ближайшие дни в Дохе состоится еще один крупный турнир – чемпионат мира по блицу, который пройдет 29 и 30 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская шахматистка Александра Горячкина выиграла золото на чемпионате мира по рапиду. Она одержала победу в напряженном тай-брейке над представительницей Китая.

