Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина

Tекст: Дарья Григоренко

По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

