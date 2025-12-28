  • Новость часаПесков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС
    Названа главная цель Зеленского в переговорах с Трампом
    Лавров дал совет правительству Японии
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске (видео)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня

    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    27 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    На кадрах, опубликованных пресс-службой президента России, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в столовой президентских апартаментов – этот формат считается проявлением особого доверия и крепких отношений. Ранее в такой атмосфере президент России общался с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддерживает регулярные контакты с Назарбаевым. В частности, они встречались в мае 2025 года. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с 1991 года и стал первым президентом после всенародных выборов. В марте 2019 года он объявил об отставке и назвал своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    28 декабря 2025, 10:20 • Новости дня
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине, такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

    Журналист пояснил, что требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, скорее всего, будут отвергнуты американской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит никаких конструктивных элементов и воспринимается исключительно как «медианаступление». Он подчеркнул, что это предприятие украинского лидера направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач на поле боя.

    Вайнер также заметил, что параллельно Зеленский пытается создать себе образ миротворца на международной арене. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», – подчеркнул немецкий корреспондент.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    28 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом развернул работы над АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Мы развернули сейчас работы», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что благодаря отмене ряда ограничений по финансированию удалось «запустить финансовые потоки» и вывести работу на новый уровень, «в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Заливка «первого бетона» для пятого блока АЭС была отложена на 2026 год из-за санкций США против Газпромбанка и его дочерних структур. АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками реализуется как первый российский атомный проект на территории Евросоюза. Строительная площадка станции находится примерно в ста километрах от Будапешта.

    28 декабря 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский прибыл в США
    Зеленский прибыл в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, сообщают украинские СМИ.

    «Зеленский прибыл в США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    По информации пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Издание Hill сообщало, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского по поводу предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    27 декабря 2025, 21:26 • Новости дня
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пытается завершить войну, начатую Киевом, заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

    Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

    «Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

    Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

    Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    28 декабря 2025, 03:51 • Новости дня
    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде

    Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского на два часа

    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоится на два часа раньше, чем сообщалось прежде, говорится в заявлении Белого дома.

    Белый дом предоставил «обновленное расписание», в сответствии с которым встреча во Флориде запланирована на 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Встреча состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее указывалось, что встреча пройдет в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что Зеленский прибыл в США. Зеленский заявил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с Трампом.

    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    27 декабря 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин: Военным есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Во время посещения пункта управления войсками президент России Владимир Путин отметил, что военным есть чем порадовать граждан и отметил успешный ход выполнения задач СВО.

    Во время совещания с представителями командования Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сообщил о положительных результатах российских военных в зоне специальной военной операции.

    «Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты. Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших задачах на ближайшую перспективу», – обратился президент к участникам совещания

    Путин отдельно выделил создание полосы безопасности вдоль российской границы как один из приоритетов на данном этапе операции, передает ТАСС. По его словам, российские войска хорошими темпами реализуют эту задачу в приграничных районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    Глава государства подчеркнул, что все поставленные перед Вооруженными силами России задачи в рамках СВО выполняются в полном соответствии с замыслом, утвержденным и разработанным Генеральным штабом.

    Ранее сообщалось, что президент России провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады о ходе освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    В результате взятия под контроль гуляйпольского оборонительного района ВСУ с центром в Гуляйполе Запорожской области, оборудованного фортификациями и защищенного естественной водной преградой, российскими войсками был занят район площадью более 76 кв. км.

    На красноармейском (покровском) направлении ВС России завершили уничтожение украинских формирований в Димитрове (Мирнограде). В настоящее время проводится дозачистка городских кварталов.

    28 декабря 2025, 03:15 • Новости дня
    Лавров оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Лавров: Некоторые идеи стратегии нацбезопасности США не противоречат диалогу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва будет оценивать отношения с США по конкретным действиям Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новую стратегию национальной безопасности США.

    «В теории некоторые из заложенных в стратегию идей не противоречат развитию российско-американского диалога», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Лавров добавил, что Россия намерена судить по фактическим шагам, предпринимаемым Соединенными Штатами, а не только по их декларациям.

    Он отметил, что новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению идею расширения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. По сути, в ней Вашингтон отказывается от принципа вмешательства в дела всего мира. Главным же регионом для США называется Латинская Америка. Европу описали в стратегии уничижительными характеристиками.

    28 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин обязал управляющие компании общаться с жильцами МКД через Max

    Tекст: Ольга Иванова

    Управляющие компании и службы ЖКХ теперь должны будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через официальные домовые чаты на платформе Max, что, по замыслу законодателей, повысит скорость и качество коммуникации. Закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Max, сообщает РИА «Новости». Закон также устанавливает, что правила взаимодействия определяет Минстрой России.

    Документ предусматривает, что решение общего собрания собственников по избранию членов совета оформляется в протоколе по стандарту Минстроя и подписывается выбранными членами совета. Также Минстрой определяет порядок и сроки оформления актов приемки услуг и ремонтов в многоквартирных домах.

    Согласно закону, собственники могут поручить председателю совета дома осуществлять полномочия совместно с членами совета. Для руководителей управляющих компаний теперь вводится независимая оценка квалификации вместо экзамена.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что чат в Max решает главную проблему удаленных собраний – идентификацию участников. По его мнению, другие мессенджеры хуже защищены, что приводит к рискам утечки данных. Изменения должны повысить оперативность и качество взаимодействия между жителями и управляющими организациями, подчеркнул Кошелев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    28 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Михалков не стал раскрывать имя облившего Путина вином друга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кинорежиссер Никита Михалков отказался раскрыть имя своего друга, который случайно облил президента России Владимира Путина красным вином.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Михалков, смеясь, заявил: «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?», передает РИА «Новости».

    Михалков также поделился, что там присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов, который отреагировал на ситуацию своеобразной и очень «русской» фразой. Режиссер добавил, что реакция Путина была гениальной, а виновник происшествия попытался извиниться, предложив купить президенту новую рубашку. Однако российский лидер ответил: «Спасибо, у меня есть».

    В октябре президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал, что на юбилее Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    28 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает продление сроков действия особенностей правового регулирования в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В первую очередь это касается временных лицензий и государственных аккредитаций, особенностей проведения итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования, а также условий приема в вузы, передает РИА «Новости».

    Особые правила распространяются на присуждение ученых степеней, присвоение званий и прием в высшие учебные заведения. Предусмотрено, что лицензии и аккредитации образовательных организаций, действовавшие на этих территориях до их воссоединения с Россией, сохраняются до получения временных российских документов, но не позднее 1 января 2027 года.

    Дополнительно продлен срок действия особых правил проведения итоговых экзаменов для учащихся, которые были вынуждены прервать обучение за границей из-за недружественных действий иностранных государств.

    Напомним, в среду Путин выразил благодарность сенаторам за внимание к военнослужащим и интеграции новых исторических регионов, подчеркнув важность отстаивания региональных интересов.

    Ранее президент России заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.

    В сентябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил интеграцию региона в государственное управление, социальное обеспечение, образование и медицину за минувший год в составе России.

