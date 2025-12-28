Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа

Во время совещания с представителями командования Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин сообщил о положительных результатах российских военных в зоне специальной военной операции.
«Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты. Поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших задачах на ближайшую перспективу», – обратился президент к участникам совещания
Путин отдельно выделил создание полосы безопасности вдоль российской границы как один из приоритетов на данном этапе операции, передает ТАСС. По его словам, российские войска хорошими темпами реализуют эту задачу в приграничных районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Глава государства подчеркнул, что все поставленные перед Вооруженными силами России задачи в рамках СВО выполняются в полном соответствии с замыслом, утвержденным и разработанным Генеральным штабом.
Ранее сообщалось, что президент России провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады о ходе освобождения Гуляйполя и Димитрова.
В результате взятия под контроль гуляйпольского оборонительного района ВСУ с центром в Гуляйполе Запорожской области, оборудованного фортификациями и защищенного естественной водной преградой, российскими войсками был занят район площадью более 76 кв. км.
На красноармейском (покровском) направлении ВС России завершили уничтожение украинских формирований в Димитрове (Мирнограде). В настоящее время проводится дозачистка городских кварталов.