  • Новость часаЛукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    Названа главная цель Зеленского в переговорах с Трампом
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС
    В Британии объяснили пропуск Стармером совещания с Зеленским
    Лавров дал совет правительству Японии
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске (видео)
    28 декабря 2025, 19:10 • Новости дня

    Шахматистка Горячкина одержала победу в чемпионате мира по рапиду

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала золото на чемпионате мира по рапиду после напряженного тай-брейка с китаянкой.

    Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу на чемпионате мира по рапиду, сообщает РИА «Новости». Турнир в эти дни проходит в столице Катара, Дохе.

    В финальном матче Горячкина встречалась с представительницей Китая Чжу Цзиньэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира по шахматам. Есипенко получил право на участие в турнире претендентов.

    28 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    В НЦ «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Национальном центре «Россия» представили современный мультижанровый спектакль «Морозко» с участием ведущих артистов, где балет, фольклор и мультимедиа объединились в одной постановке.

    Постановка основана на знаменитой русской сказке, но выполнена в современной интерпретации. Главные роли исполнили ведущие артисты российских театров и звезды сцены.

    Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ, и одна из его целей – беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, отметила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

    «Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль – это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», – сказала Звягина.

    В основе сценария лежат исследования фольклориста Владимира Проппа: герои проходят путь от хаоса через испытания к счастливому финалу. Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который вдохновился откликом юных зрителей на прошлогодний спектакль.

    «В прошлом году в Наццентре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия»<...> Надеюсь, что в будущем этот спектакль будет успешно гастролировать по стране», – рассказал Цвирко.

    Как сказала главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, «баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен».

    На одной сцене встретились балет, опера, фолк и современная хореография, а среди участников – артисты Большого театра, «Кремлевского балета», фольклорная группа «Бурановские бабушки», ведущие актеры столичных театров и многие другие. Художником по костюмам стала Татьяна Стаселович.

    Проект «Новогодняя Россия», частью которого стал спектакль «Морозко», включает также выставки, фестивали и мастер-классы. Постановку можно посетить в Национальном центре «Россия» вплоть до 14 января.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:06 • Новости дня
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    @ Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары возмездия России по украинским объектам вызвали сильную обеспокоенность среди восточноевропейских стран Североатлантического альянса накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трамп, сообщает Politico.

    Издание Politico подчеркнуло, что российские авиаудары на Украине повысили уровень тревоги среди членов альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что массированные удары произошли всего за сутки до того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться для обсуждения нового мирного плана.

    В Польше военное командование подняло в воздух свои самолеты из-за активности российских сил близ украинской границы. Представители польских вооруженных сил подтвердили, что подобная мера была реализована в ответ на развитие ситуации в регионе.

    Ранее в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (10)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (17)
    28 декабря 2025, 04:08 • Новости дня
    Лавров посоветовал Японии «все хорошенько взвесить» в связи с ее милитаризацией
    Лавров посоветовал Японии «все хорошенько взвесить» в связи с ее милитаризацией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Токио по ускоренной милитаризации может негативно сказаться на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что руководство Японии за последнее время взяло курс на ускоренную милитаризацию страны и добавил, что это имеет негативные последствия для стабильности в регионе, передает ТАСС.

    «Нашим японским соседям было бы правильно все хорошенько взвесить, прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения», – подчеркнул глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя увеличение оборонного бюджета Японии, заявил, что рост военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона требует осторожности. Китай предостерег Японию от милитаризации. Пекин напомнил Токио о праве применять силу против Японии без одобрения Совбеза ООН.

    Комментарии (30)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Умерла актриса Брижит Бардо
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни на 92-м году, сообщили СМИ.

    Как пишет France Press со ссылкой на фонд актрисы, легендарная звезда французского кино скончалась в возрасте 91 года, передает РИА «Новости».

    Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе известного русского хореографа Бориса Князева.

    Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle.

    Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И бог создал женщину».

    За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась более чем в 50 фильмах, а также исполнила свыше 70 песен, став одной из самых узнаваемых европейских актрис своего времени.

    1 декабря Бардо обратилась к поклонникам с заявлением в связи с проблемами со здоровьем и попросила уважать ее частную жизнь в связи с восстановлением после госпитализации. 

    Комментарии (18)
    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    Комментарии (6)
    28 декабря 2025, 07:20 • Новости дня
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    В Европе уже произошло «великое замещение» населения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что 73% детей в Брюсселе, который он называет «столицей Европы», не являются европейцами. «Великое замещение уже произошло», – заявил Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск прокомментировал сообщение блогера Марио Науфала, в котором отмечалось, что три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

    Комментарии (11)
    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (9)
    27 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

    Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку

    Tекст: Мария Иванова

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров в ДНР, передает ТАСС.

    «Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

    «Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

    «Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

    В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

    К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

    Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

    По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации.

    Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Бастрыкин потребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    27 декабря 2025, 23:30 • Новости дня
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    На видео зафиксированы военнослужащие российской группировки «Запад», выполняющие задачи в разных частях города, передает РИА «Новости».

    В одном из фрагментов запечатлен боец, который в спокойной обстановке машет рукой в объектив камеры возле Купянского молочно-консервного комбината. На другом видео другой российский военнослужащий также жестом приветствует операторов у Купянского сахарного комбината.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подчеркнуло, что Купянск находится под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад».

    Операторы FPV-дронов группировки «Запад» уничтожили автотехнику, бронемашину и наземный робототехнический комплекс ВСУ в Купянском районе. Вооруженные силы России за сутки отразили три атаки украинских войск, направленные на прорыв в Купянск.

    Комментарии (23)
    Главное
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    В Мариуполе открыли восстановленный драмтеатр
    Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити» (видео)
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года