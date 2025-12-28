В Мариуполе открыли восстановленный драмтеатр

Tекст: Ольга Иванова

В Мариуполе состоялось торжественное открытие восстановленного драматического театра, сообщает ТАСС. На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава ДНР Денис Пушилин.

Беглов отметил особую роль театра для города: «Мы с вами были свидетелями, как сложно, тяжело и больно было смотреть на разрушенный театр, потому что этот театр – это символ и душа Мариуполя», – подчеркнул губернатор. Он добавил, что при восстановлении театра были использованы архивные фотографии, чертежи и материалы, предоставленные жителями города и ДНР, а новая сцена оснащена современными механизмами и создает новые возможности для артистов и зрителей.

Пушилин провел параллели между разрушением театра украинскими боевиками в 2022 году и уничтожением памятников культуры нацистами во время Великой Отечественной войны. По его словам, открытие театра символизирует одну из ключевых точек возрождения Донбасса и показывает значимость культурной жизни для региона.

Пушилин также выразил радость от того, что теперь театр стал новым центром притяжения и вдохновения в Мариуполе. Он поблагодарил Петербург за поддержку, подчеркнув, что выполнение этой работы стало возможным благодаря объединению усилий и тому, что регион вновь является частью большой страны.

