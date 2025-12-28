Врачи связали использование ИИ-чат-ботов с риском психозов

Tекст: Ольга Иванова

Длительное использование чат-ботов на базе искусственного интеллекта может быть связано с развитием психозов и бредовых состояний, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Wall Street Journal. Врачи отмечают участившиеся случаи появления подобных симптомов у пациентов, активно общавшихся с ИИ на протяжении длительного времени.

Психиатр университета Калифорнии Кит Саката рассказал: «Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда». Саката наблюдал такие симптомы у двенадцати госпитализированных пациентов и еще у троих, которые находились на амбулаторном лечении, возникавших, по предположениям врачей, именно из-за общения с ИИ.

Издание отмечает, что с весны были зафиксированы десятки случаев психоза и бреда, возникших после продолжительных разговоров с чат-ботами. Это вызвало обеспокоенность среди специалистов по психическому здоровью.

В компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, сообщили, что ведут работу над обучением искусственного интеллекта выявлять признаки психических или эмоциональных расстройств и правильно реагировать на них. Другие компании-разработчики чат-ботов также принимают меры для минимизации подобных рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продолжительные диалоги с ChatGPT за последние месяцы приводили некоторых пользователей к состоянию, которое специалисты называют «психозом ИИ», из-за множества ложных и фантастических заявлений нейросети.



