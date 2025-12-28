В Калининградской области штормовой ветер повалил 30 деревьев

Tекст: Дарья Григоренко

По данным регионального ГУ МЧС, самая сильная непогода была зафиксирована утром в субботу, когда скорость северо-западного ветра достигала 24 метров в секунду в городе Пионерский и поселке Рыбачий Зеленоградского района. В Калининграде максимальные порывы ветра были чуть ниже – до 19 метров в секунду, передает РИА «Новости».

По прогнозу, в воскресенье, 28 декабря, на территории региона ожидается северо-западный ветер скоростью от 12 до 17 метров в секунду, а на побережье – до 20 метров в секунду. Среди последствий стихии отмечено падение 30 деревьев, но пострадавших нет.

Диспетчерская служба калининградского морского канала сообщила, что движение судов по каналу приостановлено с прошлого дня. «Пока снижение ветра не ожидается... Ветер стихнет, а когда мы не знаем», – заявил представитель диспетчерской.

Компания «Оборонлогистика» предупредила, что из-за шторма на Балтике возможны задержки грузов в Калининград – волны в море могут превышать шесть метров, а порывы ветра достигать более 30 метров в секунду.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Храброво», на 14.30 28 декабря в Калининграде отменены два рейса в Москву, еще 25 рейсов по направлениям Москва, Петербург и Псков задерживаются на вылет и прилет.

Ранее в Саратовской области произошел сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду, что привело к повреждениям объектов жилого фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье в субботу вечером также ожидается мощный снегопад, который усилится к полуночи, при этом высота свежего снега может достигнуть 6 см.