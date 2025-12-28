Россети обеспечили космодрому Восточный максимальную надежность электроснабжения

Tекст: Дарья Григоренко

В торжественной церемонии приняли участие глава Амурской области Василий Орлов, руководитель группы Россети Андрей Рюмин и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Благодаря работам на подстанции 500 кВ «Амурская» объекты космической инфраструктуры Восточного получили доступ к двум независимым источникам энергии. В результате космодром получил первую категорию надежности электроснабжения и возможность получать 49 мегаватт мощности. Это существенно повышает устойчивость и безопасность ключевого объекта.

В 2014 году была создана возможность выдачи до 121 МВт мощности космодрому от подстанции 220 кВ «Ледяная». Таким образом Россети обеспечили его связь с Единой национальной электрической сетью.

Теперь компания завершила второй этап проекта. На подстанции 500 кВ «Амурская» была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 кВ. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 км до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса.

«Космодром Восточный – важнейший стратегически объект, который строится в Амурской области по поручению президента России Владимира Путина. Обеспечение его надежным электроснабжением – приоритет. Сегодня Россети подключили энергоинфраструктуру космодрома к крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ «Амурская», которая находится в Свободном. Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта», – сказал Орлов.

«Амурская» играет большую роль в развитии Дальнего Востока. Эта подстанция является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы. А теперь она решает еще одну приоритетную задачу: обеспечивает максимальную категорию надежности электроснабжения объекта национального значения – космодрома Восточный», – сказал Рюмин.

По словам Баканова, создание устойчивой системы электроснабжения Восточного – важное событие для всей отрасли, а завершение этапа повысило качество жизни более 7,5 тыс. жителей Циолковского, обеспечив им первую категорию надежности электроснабжения.