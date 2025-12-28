Средняя стоимость бутерброда с красной икрой достигла 168 рублей

Tекст: Ольга Иванова

Средняя стоимость одного бутерброда с красной икрой для россиян к Новому году в 2025 году составила 168 рублей, передает РИА «Новости». Аналитики сервиса «Контур. Маркет» пришли к такому выводу после изучения 1,7 млн кассовых чеков по икре и 5,6 млн чеков по сливочному маслу, хлебу и шпротам, совершенных в ноябре и декабре.

Эксперты пояснили, что расчет цены сделан для бутерброда, в котором используется десять граммов икры, десять граммов сливочного масла и тридцать граммов хлеба. Для покупки всех необходимых ингредиентов покупателю потребуется потратить 3355 рублей. Основная часть этой суммы приходится на икру – в среднем двухсотграммовая баночка стоит 2994 рубля, 180-граммовый брикет масла обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей.

