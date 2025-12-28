  • Новость часаРакета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный
    28 декабря 2025, 16:00 • Новости дня

    Путин продлил разрешения на оружие в ДНР и ЛНР до 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2027 года действие разрешений на хранение, ношение и использование оружия и патронов для граждан и организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Речь идет о документах, которые были выданы органами внутренних дел Украины и государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу, передает ТАСС.

    В случае окончания срока действия таких разрешений, с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы должны быть сданы на временное хранение в отделения полиции до получения нового разрешения уже от Росгвардии. Если этот порядок не будет соблюден, оружие подлежит изъятию.

    С 2027 года вступает в силу полный запрет на владение оружием без разрешения Росгвардии. Помимо этого, законом продлен срок работы государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Охрана» в Запорожской области: компания будет охранять общественный порядок и имущество до конца финансового года, когда на территории области отменят военное положение.

    Законом также дается право ФСБ бесплатно получать копии баз данных организаций для служебных нужд. После достижения целей копии обязаны быть уничтожены, а случаи неправомерного использования будут наказываться. При этом получение данных не должно мешать законной экономической деятельности компаний. Эти положения начнут действовать с апреля 2026 года, сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.

    27 декабря 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    27 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    На кадрах, опубликованных пресс-службой президента России, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в столовой президентских апартаментов – этот формат считается проявлением особого доверия и крепких отношений. Ранее в такой атмосфере президент России общался с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддерживает регулярные контакты с Назарбаевым. В частности, они встречались в мае 2025 года. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с 1991 года и стал первым президентом после всенародных выборов. В марте 2019 года он объявил об отставке и назвал своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    27 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

    В Туве подросток убил сверстника в школьном дворе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кызыл-Мажалык в Туве 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы, сообщили в СУ СК региона.

    На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК по Туве.

    Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

    В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

    Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

    За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.

    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    27 декабря 2025, 21:26 • Новости дня
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пытается завершить войну, начатую Киевом, заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

    Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

    «Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

    Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

    Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    27 декабря 2025, 20:21 • Новости дня
    Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Во время встречи Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил по обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В ходе совещания доклады командующих касались последних изменений на линии фронта и выполнения боевых задач. Президенту доложили об освобождении городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области.

    Командующие группировками «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры лично доложили президенту о ходе выполнения поставленных задач.

    Штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что российские военные полностью установили контроль над Северском в ДНР.


    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Алиханов рассказал о будущих продажах Ту-214

    Алиханов сообщил о первых договоренностях по продажам Ту-214

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о достижении ряда договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и росте отечественных авиационных технологий.

    Переговоры о продаже самолетов Ту-214 с разными покупателями уже дали первые договоренности, передает ТАСС. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что соглашения превратятся в реальные контракты в первом квартале 2026 года. Он уточнил: «На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату – пока целимся в первый квартал следующего года».

    График производства новых Ту-214 уже установлен: к 2026 году планируется выпуск восьми самолетов, к 2027 году – 12, а с 2028 года производители должны выйти на объемы 20 воздушных судов ежегодно. Алиханов подчеркнул, что к концу 2027 года заводы достигнут нужного темпа: «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти – 20 единиц ежегодно».

    Глава Минпромторга добавил, что Россия полностью импортозаместила 17 систем авиалайнера, в том числе метеолокатор и систему предупреждения столкновений в воздухе, ранее выпускавшиеся только компанией Honeywell.

    Теперь аналогичное оборудование производится в Петербурге и выведено на мировой уровень. Министр отметил, что приоритетом остается оснащение отечественных самолетов, но технологии также будут предлагаться на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Казани обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску. Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году.

    Также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8. Программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы, а на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    28 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские аэропорты полностью перешли к штатному графику работы после того, как были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников и сильного снегопада.

    Информацию о восстановлении нормального режима подтвердили в справочных службах всех столичных аэропортов, передает ТАСС.

    «Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику», – отметила представитель справочной службы аэрогавани Внуково. В Домодедово, Жуковском и Шереметьево также подтвердили, что функционируют как обычно и никаких задержек, связанных с недавними событиями, сейчас нет.

    По данным онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета составляет менее 30 минут.

    Напомним, в субботу во Внуково и Шереметьево вводились ограничения на полеты, которые были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.

    В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве.

