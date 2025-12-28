Путин продлил разрешения на оружие в ДНР и ЛНР до 2027 года

Tекст: Валерия Городецкая

Речь идет о документах, которые были выданы органами внутренних дел Украины и государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу, передает ТАСС.

В случае окончания срока действия таких разрешений, с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы должны быть сданы на временное хранение в отделения полиции до получения нового разрешения уже от Росгвардии. Если этот порядок не будет соблюден, оружие подлежит изъятию.

С 2027 года вступает в силу полный запрет на владение оружием без разрешения Росгвардии. Помимо этого, законом продлен срок работы государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Охрана» в Запорожской области: компания будет охранять общественный порядок и имущество до конца финансового года, когда на территории области отменят военное положение.

Законом также дается право ФСБ бесплатно получать копии баз данных организаций для служебных нужд. После достижения целей копии обязаны быть уничтожены, а случаи неправомерного использования будут наказываться. При этом получение данных не должно мешать законной экономической деятельности компаний. Эти положения начнут действовать с апреля 2026 года, сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.