    28 декабря 2025, 14:30 • Новости дня

    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские аэропорты полностью перешли к штатному графику работы после того, как были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников и сильного снегопада.

    Информацию о восстановлении нормального режима подтвердили в справочных службах всех столичных аэропортов, передает ТАСС.

    «Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику», – отметила представитель справочной службы аэрогавани Внуково. В Домодедово, Жуковском и Шереметьево также подтвердили, что функционируют как обычно и никаких задержек, связанных с недавними событиями, сейчас нет.

    По данным онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета составляет менее 30 минут.

    Напомним, в субботу во Внуково и Шереметьево вводились ограничения на полеты, которые были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.

    В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве.

    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    27 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кызыл-Мажалык в Туве 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы, сообщили в СУ СК региона.

    На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК по Туве.

    Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

    В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

    Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

    За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.

    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    27 декабря 2025, 17:21 • Новости дня
    Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО отразили атаку новой группы из трех беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силами ПВО на подлёте к Москве были сбиты три новых беспилотника, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам мэра Москвы, очередная атака была успешно отражена, а на местах обнаружения обломков работа активно ведётся сотрудниками экстренных служб.

    Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    27 декабря 2025, 18:49 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи уничтоженных вражеских БПЛА, таким образом всего уничтожено за день 19 дронов, летевших на Москву.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами воздушно-космической обороны.

    До этого он сообщил о двух беспилотниках, атакующих Москву, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Специалисты экстренных служб оперативно работают на местах падения обломков БПЛА. Таким образом за сутки было уничтожено 19 БПЛА.

    Ранее силы ПВО уничтожили 12-й за сутки летевший на Москву беспилотник.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников за один день. В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на вылеты и посадки.

    До этого силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении новой группы из трех беспилотников.

    27 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    Введены временные ограничения в Шереметьево и во Внуково

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Шереметьево и Внуково, для обеспечения безопасности, часть рейсов отправляется по согласованию с властями, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе Шереметьево введены по согласованию с профильными органами, следует из сообщения в Telegram-канале Кореняко.

    Представитель Росавиации пояснил, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только при согласовании с властями. Возможны корректировки расписания части рейсов, чтобы обеспечить безопасность полетов.

    В аэропорту Внуково также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

    Ранее в аэропорту Калуги приостановлен прием и выпуск воздушных судов из-за ужесточения мер по обеспечению безопасности полетов.

    Силы ПВО ранее уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    Позже силы ПВО сбили еще три беспилотника, также направлявшихся в сторону Москвы.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Алиханов рассказал о будущих продажах Ту-214

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о достижении ряда договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и росте отечественных авиационных технологий.

    Переговоры о продаже самолетов Ту-214 с разными покупателями уже дали первые договоренности, передает ТАСС. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что соглашения превратятся в реальные контракты в первом квартале 2026 года. Он уточнил: «На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату – пока целимся в первый квартал следующего года».

    График производства новых Ту-214 уже установлен: к 2026 году планируется выпуск восьми самолетов, к 2027 году – 12, а с 2028 года производители должны выйти на объемы 20 воздушных судов ежегодно. Алиханов подчеркнул, что к концу 2027 года заводы достигнут нужного темпа: «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти – 20 единиц ежегодно».

    Глава Минпромторга добавил, что Россия полностью импортозаместила 17 систем авиалайнера, в том числе метеолокатор и систему предупреждения столкновений в воздухе, ранее выпускавшиеся только компанией Honeywell.

    Теперь аналогичное оборудование производится в Петербурге и выведено на мировой уровень. Министр отметил, что приоритетом остается оснащение отечественных самолетов, но технологии также будут предлагаться на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Казани обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску. Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году.

    Также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8. Программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы, а на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    28 декабря 2025, 08:20 • Новости дня
    Суд Екатеринбурга отказал вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

    Суд в Екатеринбурге отказал женщине, пытавшейся оспорить сделку по продаже автомобиля, оформленную после давления мошенников.

    В материалах суда отмечается, что потерпевшая попала под влияние злоумышленников летом, когда те, представившись сначала сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем якобы представителями Роскомнадзора и ФСБ, убедили ее продать машину, угрожая необходимостью выплатить кредит на 1,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Женщина продала автомобиль за 750 тыс. рублей, передав деньги неизвестному, который обещал помочь признать сделку недействительной. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и через полицию обратилась в суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи.

    Она настаивала, что покупатель – профессиональный продавец авто – понимал невыгодность и неосознанный характер сделки, а цена машины не соответствовала рыночной. Покупатель же предоставил суду доказательства добровольности ее действий, отметив, что договор был подписан лично истицей.

    Суд, ознакомившись с записями разговоров, перепиской и иными материалами, заключил, что сделка состоялась добровольно, а низкая цена не может быть причиной ее отмены. «Выполнение инструкций неустановленных лиц не является основанием для квалификации сделки как совершенной под влиянием обмана, при отсутствии доказательств того, что покупатель знал или должен был знать об обмане», – указано в решении суда.

    В результате Кировский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск женщины, а областной суд в декабре подтвердил это решение.

    Напомним, после того, как певица Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве, в России покупатели квартир на вторичном рынке начали сталкиваться с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление или введение в заблуждение. Эта ситуация получила название «схема Долиной».

    На прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Эксперты отметили, что Верховный суд учел народное мнение по делу Долиной.

    В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.

    27 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Уничтожены более 20 БПЛА, летевших на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Москву, всего на подлете к городу уничтожены более 20 БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram-канале, что группа из двух БПЛА была уничтожена на подлете к Москве.

    Мэр Москвы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО уничтожили 19 по счету беспилотник, летевший на Москву.

    В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

