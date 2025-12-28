Первый в мире шеститонный китайский конвертоплан совершил успешный полет

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Global Times, разработчики отмечают, что этот аппарат предназначен для эффективного авиасообщения в горных регионах и над водной поверхностью, что позволит значительно сократить и оптимизировать время перемещения, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, Lanying R6000 может использоваться не только для пассажирских или грузовых перевозок, но и в различных сферах: от пожарно-спасательных операций до патрулирования и ликвидации последствий стихийных бедствий. Разработчики подчеркивают универсальность новой технологии, что делает ее востребованной для различных ведомств.

Lanying R6000 способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, а также переходить в режим горизонтального полета со скоростью до 550 километров в час. Это более чем в два раза превышает показатели традиционных вертолетов. Максимальная дальность полета новой модели составляет 4 тыс. километров.

По прогнозам управления гражданской авиации Китая, к 2035 году низковысотный авиационный рынок страны может превысить 499,5 млрд долларов. Новые технологии, такие как Lanying R6000, могут сыграть ключевую роль в развитии этой быстрорастущей отрасли.

