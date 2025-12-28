Нарколог раскрыл опасности популярных народных методов от похмелья

Нарколог Тюрин: Многие народные методы борьбы с похмельем вредны

Tекст: Валерия Городецкая

Тюрин предостерег от употребления алкоголя ради облегчения, передает «Лента.ру». «Попытки опохмелиться пивом или более крепкими спиртными напитками только усугубят интоксикацию организма. Таким способом вы не поправите здоровье, а наоборот, продлите страдания. Кроме того, это идеальный путь к запойному состоянию», – подчеркнул он в беседе с изданием.

Тюрин также заявил, что при похмелье не стоит принимать обезболивающие и другие медикаменты, поскольку препараты увеличивают нагрузку на печень, которая уже работает на износ из-за алкоголя.

К вредным способам врач отнес и попытки облегчить похмелье с помощью плотной жирной пищи, например, холодца, рассола или острого супа – такие блюда могут привести к развитию гастрита или панкреатита.

Кроме того, специалист предупредил об опасности посещения бани и принятия контрастного душа во время похмелья: такие процедуры способны провоцировать резкие перепады давления и даже сердечный приступ из-за сосудистых спазмов.

