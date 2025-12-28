МВД: Мошенники изменили цели атак на аккаунты «Госуслуг»

МВД: Мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах» для оказания давления

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-центре МВД России объяснили, что злоумышленники нацеливаются именно на такие действия, тогда как раньше их интересовали иные способы использования полученного доступа, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что перемена в подходах мошенников связана, в частности, с усилением антифрод-механизмов, защищающих личные данные и учетные записи граждан на «Госуслугах».

С начала 2025 года МВД фиксирует активизацию мошеннических схем, предполагающих прямой контакт с жертвой. Потерпевших убеждают самостоятельно звонить злоумышленникам, применяя для этого имитацию взлома аккаунтов в различных онлайн-сервисах и предлагая обратиться якобы в службу технической поддержки по поддельным номерам.

