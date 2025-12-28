Посол рассказал о планах Индии расширить производство сериалов с Россией

Посол Кумар: Индия намерена расширить производство сериалов с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы продолжим расширять наше сотрудничество с Россией в области культуры, включая и совместное производство кинофильмов и телесериалов. Мы также приглашаем кинопродюсеров приезжать снимать свои фильмы в Индию», – сказал он, передает РИА «Новости».

Посол отметил, что развитие культурных связей, по его мнению, крайне важно для укрепления контактов между народами. По словам дипломата, в России работает множество академических институтов и университетов, предлагающих изучение индийских языков и культуры.

Кумар также сообщил о заметном интересе россиян к индийской музыке, кино, национальным танцам, йоге и аюрведе.

В начале декабря президент России Владимир Путин совершил двухдневный государственный визит в Индию. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.

На торжественном приеме, который устроила президент Индии Драупади Мурму, Путин заявил о схожести духа и традиций между Россией и Индией, используя индийскую поговорку «вместе пойдем – вместе вырастем».