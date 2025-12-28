МЧС: Ребенок погиб при пожаре в доме в Самарской области

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на улице Суворова, где загорелся жилой дом площадью 70 кв. м, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, погибший ребенок родился в 2017 году.

Среди пострадавших – родители и младший брат погибшего ребенка, они доставлены в больницу с ожогами. В местных социальных сетях сообщается, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее несовершеннолетний погиб при пожаре в городе Тулун в Иркутской области, возбуждено уголовное дело.

В Самаре в результате пожара в жилом доме погиб один человек.