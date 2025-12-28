Samsung зарегистрировал новые товарные знаки в России

Tекст: Валерия Городецкая

Речь идет о Samsung Neo QLED и MovingStyle, заявки на которые были поданы соответственно в августе 2024 года и апреле 2025 года из Южной Кореи, передает ТАСС. Оба обозначения охватывают товары 9 класса МКТУ – телевизоры и мониторы. Срок действия товарных знаков рассчитан до августа 2034 года и апреля 2035 года.

В декабре 2025 года в Роспатент были поданы еще две заявки – на товарные знаки Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS по тому же 9 классу. В него также входят дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы.

В марте 2022 года компания Samsung объявила о приостановке поставок продукции на российский рынок. Позднее из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный завод компании в Калуге.

