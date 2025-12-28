  • Новость часа«Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня

    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина

    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (14)
    25 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    Комментарии (12)
    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

    На кадрах, опубликованных пресс-службой президента России, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами, передает РИА «Новости».

    Встреча прошла в столовой президентских апартаментов – этот формат считается проявлением особого доверия и крепких отношений. Ранее в такой атмосфере президент России общался с председателем КНР Си Цзиньпином и белорусским лидером Александром Лукашенко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддерживает регулярные контакты с Назарбаевым. В частности, они встречались в мае 2025 года. Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с 1991 года и стал первым президентом после всенародных выборов. В марте 2019 года он объявил об отставке и назвал своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 21:26 • Новости дня
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пытается завершить войну, начатую Киевом, заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

    Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

    «Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

    Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

    Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    Песков: Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

    Путин поздравил Трампа с Рождеством
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:21 • Новости дня
    Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Во время встречи Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил по обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В ходе совещания доклады командующих касались последних изменений на линии фронта и выполнения боевых задач. Президенту доложили об освобождении городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области.

    Командующие группировками «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры лично доложили президенту о ходе выполнения поставленных задач.

    Штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что российские военные полностью установили контроль над Северском в ДНР.


    Комментарии (0)
