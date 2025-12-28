  • Новость часа«Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией
    Названа причина разногласий между Мерцем и Макроном
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    Лавров дал совет правительству Японии
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    28 декабря 2025, 09:50 • Новости дня

    Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

    Синоптик Тишковец: Облачная погода и слабая метель ожидаются в Москве в воскресенье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, временами пройдет снег и возможна слабая метель, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», – сказал специалист, передает РИА «Новости».

    По словам Тишковца, показания барометров немного вырастут и достигнут 733 миллиметра ртутного столба. Прогнозируется также, что снежный покров в столице увеличится на два-три сантиметра.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе.

    Синоптик Тишковец сообщал о похолодании в Москве в новогоднюю ночь.

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Бастрыкин потребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    27 декабря 2025, 17:21 • Новости дня
    Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО отразили атаку новой группы из трех беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силами ПВО на подлёте к Москве были сбиты три новых беспилотника, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам мэра Москвы, очередная атака была успешно отражена, а на местах обнаружения обломков работа активно ведётся сотрудниками экстренных служб.

    Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    В Москве начали поиски бывшего депутата Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    27 декабря 2025, 18:49 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи уничтоженных вражеских БПЛА, таким образом всего уничтожено за день 19 дронов, летевших на Москву.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами воздушно-космической обороны.

    До этого он сообщил о двух беспилотниках, атакующих Москву, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Специалисты экстренных служб оперативно работают на местах падения обломков БПЛА. Таким образом за сутки было уничтожено 19 БПЛА.

    Ранее силы ПВО уничтожили 12-й за сутки летевший на Москву беспилотник.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников за один день. В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на вылеты и посадки.

    До этого силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении новой группы из трех беспилотников.

    27 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    Введены временные ограничения в Шереметьево и во Внуково

    Росавиация ввела временные ограничения в Шереметьево и во Внуково

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Шереметьево и Внуково, для обеспечения безопасности, часть рейсов отправляется по согласованию с властями, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе Шереметьево введены по согласованию с профильными органами, следует из сообщения в Telegram-канале Кореняко.

    Представитель Росавиации пояснил, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только при согласовании с властями. Возможны корректировки расписания части рейсов, чтобы обеспечить безопасность полетов.

    В аэропорту Внуково также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

    Ранее в аэропорту Калуги приостановлен прием и выпуск воздушных судов из-за ужесточения мер по обеспечению безопасности полетов.

    Силы ПВО ранее уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    Позже силы ПВО сбили еще три беспилотника, также направлявшихся в сторону Москвы.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    26 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД

    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД с 2 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в самые загруженные часы с 2 января станут на три рубля дороже, оставаясь бесплатными большую часть времени, отметили в мэрии.

    Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

    В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

    Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.

    26 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Названы дата и место похорон Веры Алентовой

    Алентову похоронят 29 декабря рядом с супругом на Новодевичьем кладбище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дата прощания с народной артисткой Веры Алентовой назначена на 29 декабря, церемония пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ее окружении.

    Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в Театре имени Пушкина, позднее руководила мастерской во ВГИКе.

    Наибольшую известность Алентова получила благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Среди других заметных работ – «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Звание народной артистки России она получила в 1992 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

    На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.


    26 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку по факту ацетона в Aloe Vera

    Роспотребнадзор приостановил продажу Aloe Vera в «Магните» из-за найденного ацетона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эпидемиологическое расследование инициировано Роспотребнадзором после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве.

    Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

    Работники одного из магазинов нашли техническую жидкость в четырех бутылках напитка. После публикации информации в Telegram-канале Mash было выдано предписание о немедленной приостановке реализации всей партии этого напитка.

    «В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования», – заявили в Роспотребнадзоре. Компания-ретейлер сняла продукцию с продажи и пообещала провести внеплановую проверку.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что для предотвращения оборота потенциально опасного напитка в розничных магазинах реализованы срочные меры с использованием системы маркировки «Честный знак». Юридическому лицу сети «Магнит» выдано предписание о приостановке продаж партии напитка Aloe Vera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный Роспотребнадзор заинтересовался данными о содержании метанола в стеклоомывающих жидкостях, купленных в Москве и Подмосковье.

    До этого ведомство сообщило о госпитализации нескольких участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве с симптомами пищевого отравления.

    А в ноябре Роспотребнадзор по Москве установил перечень продуктов, которые могли привести к пищевому отравлению и заражению ботулизмом шести жителей столицы.

    27 декабря 2025, 11:13 • Новости дня
    В Москве сообщили о закрытии Красной площади на Новый год

    ГУ МВД по Москве: Красная площадь будет закрыта для посещения на Новый год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения, работать продолжит только ГУМ-каток, сообщили в полиции Москвы.

    Красная площадь в центре российской столицы будет недоступна для посещения с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года, сообщает ГУ МВД по Москве. 

    По информации ГУ МВД, несмотря на ограничение доступа к Красной площади, ГУМ-каток на площади работает согласно своему регулярному расписанию. Другие подробности временных ограничений не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вышла новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина. По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли глава государства новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются именно на Красную площадь.

    Ранее Красная площадь заняла пятое место в рейтинге символов России в соцсетях. Она уступила медведю, флагу страны, озеру Байкал и березе.

    27 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Уничтожены более 20 БПЛА, летевших на Москву

    Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА, летевших на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Москву, всего на подлете к городу уничтожены более 20 БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram-канале, что группа из двух БПЛА была уничтожена на подлете к Москве.

    Мэр Москвы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО уничтожили 19 по счету беспилотник, летевший на Москву.

    В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

    27 декабря 2025, 18:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 12-й летевший на Москву БПЛА
    Силы ПВО уничтожили 12-й летевший на Москву БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, таким образом уничтожив двенадцатый дрон, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил в Telegram-канале Собянин. Таким образом были уничтожены 12 беспилотников, летевшие на Москву.

    На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, чтобы устранить возможные последствия инцидента.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников, направлявшихся к столице за сутки.

    В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на работу.

    Силы ПВО ранее сбили три беспилотника, летевшие на Москву.

    Позже Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов силами ПВО.

    25 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА, который сбила система ПВО на подлете к столице.

    О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

    Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

    Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.

    27 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о последней в году оттепели в московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Последняя в 2025 году оттепель прогнозируется в Москве в субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, прогнозируя рост температуры в регионе до нуля градусов.

    «И ночью, и днем температура около нуля, небольшие осадки. А вот в воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. И прогнозируется снег, местами умеренный, и ночью, и днем», – сказал он ТАСС.

    Вильфанд уточнил, что в воскресенье ожидается усиление ветра до 10-12 м/с, поэтому возможна небольшая метель.

    Затем начнется постепенное понижение температуры: в воскресенье ночью и днем синоптики прогнозируют от –2 до –7 градусов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новогоднюю ночь в столице ожидаются морозы до –13 и снежный покров до 15 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также он сообщил о росте сугробов в Москве до 24 см в январе и предупредил о наступлении в столице «настоящей русской зимы».

