  • Новость часаСвет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    28 декабря 2025, 08:40 • Новости дня

    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина выступит в спектакле «Фигаро» на сцене Театра на Таганке в Москве дважды в канун Нового года – 31 декабря.

    Народная артистка России исполнит роль Марселины, а показы назначены на 14.00 и 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Зрительный зал театра рассчитан на 489 мест. К настоящему моменту практически все билеты на дневной показ выкуплены – осталось лишь около 10% мест, а на вечерний показ билеты уже полностью распроданы. Цены на билеты варьируются от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

    Премьера спектакля «Фигаро» состоялась в 2023 году, режиссером выступил Денис Бокурадзе. Постановка основана на пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

    Напомним, на прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Ранее юбилейный концерт Ларисы Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки».

    СМИ сообщали, что почти половина билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в московском баре Petter оказалась в продаже накануне мероприятия, хотя ранее их оставалось всего 16.

    На фоне скандала с продажей квартиры глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика», а музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню артистки «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал бойкотировать ее концерты.

    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    Комментарии (10)
    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (44)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов Dell R720 из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением о выводе из эксплуатации серверов Dell R720, использовавшихся в системе Google Global Cache (GGC).

    В сообщении Google указано, что серверы этой модели сняты с производства и более не подлежат обслуживанию и гарантии, передает РБК. Также отмечено, что остальные серверы GGC останутся в эксплуатации у провайдеров.

    В письме говорится, что вывод серверов начнется 26 января 2026 года, а позже будет передано подробное руководство по подготовке оборудования к вывозу. Google просит операторов отключить и извлечь из инфраструктуры эти машины и сообщить адрес для их вывоза. В некоторых случаях, как сообщил источник РБК среди провайдеров, часть серверов уже была вывезена ранее.

    Уточняется, что передачей и утилизацией оборудования займется европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на жизненном цикле IT-оборудования. Корреспонденты РБК отправили запросы в Google и MPK Asset Solutions для получения дополнительных комментариев.

    Ранее российский суд назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.

    Комментарии (14)
    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники

    Мясников предупредил россиян о рисках отказа от статинов в новогодние праздники

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известный врач Александр Мясников предостерег россиян от прекращения приема статинов в новогодние дни, подчеркнув угрозу инсульта или инфаркта.

    Доктор Александр Мясников выступил с резкой критикой россиян, которые прекращают прием статинов, опасаясь их совместимости с алкоголем, сообщает «Россия 1». В программе «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и подчеркнул, что многие из них следуют советам блогеров или некомпетентных врачей, что приводит к тяжелым последствиям.

    Врач отметил, что особенно опасны отказы от статинов в праздничные дни, когда уровень стресса и употребление алкоголя могут возрастать. Он напомнил, что резкое прекращение приема этих препаратов может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

    Статины применяются для снижения уровня холестерина в крови и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инсультов и атеросклероза. Мясников призвал не поддаваться сомнительной информации и строго соблюдать врачебные назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мясников предупредил о серьезных рисках для здоровья при бесконтрольном приеме аспирина и назвал его самым опасным лекарством.

    Также доктор заявил, что вопрос о суточной норме воды преувеличен и отметил, что веками люди ориентировались на чувство жажды и этого было достаточно.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

    В Туве подросток убил сверстника в школьном дворе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кызыл-Мажалык в Туве 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы, сообщили в СУ СК региона.

    На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК по Туве.

    Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

    В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

    Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

    За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии
    Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии
    @ susksakha

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Службы спасения Якутии рассказали об обстоятельствах инцидента с затоплением автомобиля в Якутске и раскрыли подробности проведения спасательной операции.

    Обстоятельства происшествия с затонувшей машиной под Якутском раскрыли сотрудники Службы спасения региона. Сообщение о том, что автомобиль ушел под лед в районе Даркылаха, поступило рано утром 27 декабря. Один из пострадавших сам смог выбраться из полыньи и вызвать помощь, после чего к месту трагедии оперативно прибыли две смены спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС Якутии.

    На месте ЧП специалисты обнаружили четверых пассажиров на крыше утонувшей машины и на льдине. Спасатели, используя лестницу и специальное снаряжение, вытащили всех людей из ледяной воды. Сразу после спасения пострадавших начали отогревать и передали их бригаде скорой помощи.

    Позже на берегу нашли тело еще одного пассажира – пожилого мужчины, который смог выбраться на сушу, но погиб от переохлаждения при температуре минус 47 градусов. Водолазы приступили к извлечению машины и обнаружили в салоне тело ребенка. Один из спасателей рассказал, что течение было настолько сильным, что приходилось придерживать маску на лице, и только после пятнадцати минут работы удалось зацепить авто для буксировки.

    Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух человек – 11-летней девочки и мужчины.

    По версии спасателей, водитель смог заблудиться в темноте и тумане, и именно поэтому машина оказалась в неположенном месте. По данным Минздрава Якутии, пятеро пострадавших находятся в больнице с обморожениями, четверо из них – в тяжелом состоянии.

    Ранее на реке Лена в Якутии автомобиль с людьми провалился под лед, в результате чего погибли ребенок и пожилой мужчина.

    Утром в субботу спасатели Якутии вытащили машину с телом ребенка, провалившуюся под лед на реке Лена, в салоне которой находились восемь человек.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка

    Спасатели Якутии вытащили ушедшую под лед Лены машину с телом ребенка

    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка
    @ spasykt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из затонувшего в Якутии в реке Лена автомобиля, который удалось поднять на берег несмотря на мороз минус 47 по Цельсию, извлекли тело ребенка, сообщили в региональном МЧС.

    Спасатели в Якутии подняли со дна реки Лены затонувший автомобиль. Внутри нашли тело погибшего ребенка, сообщает Служба спасения региона. Операцию по извлечению машины совместными усилиями провели сотрудники Службы спасения и МЧС России.

    Ранее был найден погибшим мужчина примерно 60 лет, который смог выбраться из автомобиля, но спастись не сумел.

    По информации спасателей, сегодня температура воздуха в Якутске составила минус 47 градусов по Цельсию. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в субботу машина с людьми провалилась под лед на реке Лена в Якутии. В салоне находилось восемь человек.

    Пять человек выбрались самостоятельно. Трое, включая ребенка, остались в машине и погибли, о чем сообщил глава Якутска Евгений Григорьев.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 15:23 • Новости дня
    Воспитанник футбольного ЦСКА Адамс получил огнестрельное ранение в Подмосковье

    Baza: Воспитанник ЦСКА футболист Адамс попал в больницу после ранения в Звенигороде

    Воспитанник футбольного ЦСКА Адамс получил огнестрельное ранение в Подмосковье
    @ lionel__adams

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звенигороде в Московской области был госпитализирован воспитанник футбольного ЦСКА Лионель Адамс после конфликта с применением огнестрельного оружия, пишут СМИ.

    Воспитанник московского ЦСКА Лионель Адамс был госпитализирован с огнестрельным ранением после драки в подмосковном Звенигороде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Sport Baza. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где Адамс отдыхал с друзьями. По данным источника, к их компании подошло около десяти человек, и между сторонами вспыхнул конфликт на почве национальности футболиста.

    Во время конфликта один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса. Затем остальные участники группы стали наносить ему удары. В результате нападения у спортсмена диагностированы рваные раны губ и огнестрельное ранение, после чего он был госпитализирован. Обстоятельства нападения выясняются, идет расследование.

    Лионелю Адамсу 31 год. Он  является воспитанником московского клуба ЦСКА и ранее играл за российские команды «Енисей», «Волга» и «КАМАЗ». На его счету четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он заключил контракт с футбольным клубом «Алга» из Бишкека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иностранного любителя футбола решили депортировать после задержания на матче между «Спартаком» и ЦСКА в Москве по обвинению в хулиганстве.

    До этого матч юниоров ЦСКА и «Родины» завершился массовой дракой в столице, были удалены три игрока и тренер.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирский самолет Ту-214, оснащенный современными отечественными системами, получил официальное одобрение изменений типовой конструкции после проведенной сертификации.

    Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции, сообщает Минтранс.

    Документ вручил директору КАЗ имени Горбунова Зуфару Миргалимову руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров на торжественной церемонии. На событии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и представители производителей систем.

    Алиханов заявил: «Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом».

    Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что одобрение открывает путь серийному выпуску для отечественных авиакомпаний; ожидается, что к концу 2027 года выпуск Ту-214 увеличится до 20 машин в год. Он также выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании самолета.

    После обновления и замены комплектующих летающая лаборатория Ту-214 впервые поднялась в воздух в ноябре 2024 года, после чего прошла программу доводочных полетов и сертификационных испытаний. В феврале 2025 года программа испытаний была успешно завершена. Затем была проведена значительная работа по оформлению сертификационной документации.

    Дмитрий Ядров отметил, что результат стал возможен благодаря планомерной работе всего авиационного и сертификационного комплекса России, подчеркнув: отечественный Ту-214 теперь готов к регулярным безопасным перевозкам.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что это первый импортозамещенный гражданский самолет, получивший одобрение отечественных авиационных властей, и впереди большая работа по другим проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8.

    Министр Алиханов в ходе церемонии вручения вертолетов сообщил, что программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы. А всего на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027-2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    А Вадим Бадеха накануне заявил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Алиханов рассказал о будущих продажах Ту-214

    Алиханов сообщил о первых договоренностях по продажам Ту-214

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о достижении ряда договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и росте отечественных авиационных технологий.

    Переговоры о продаже самолетов Ту-214 с разными покупателями уже дали первые договоренности, передает ТАСС. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что соглашения превратятся в реальные контракты в первом квартале 2026 года. Он уточнил: «На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату – пока целимся в первый квартал следующего года».

    График производства новых Ту-214 уже установлен: к 2026 году планируется выпуск восьми самолетов, к 2027 году – 12, а с 2028 года производители должны выйти на объемы 20 воздушных судов ежегодно. Алиханов подчеркнул, что к концу 2027 года заводы достигнут нужного темпа: «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти – 20 единиц ежегодно».

    Глава Минпромторга добавил, что Россия полностью импортозаместила 17 систем авиалайнера, в том числе метеолокатор и систему предупреждения столкновений в воздухе, ранее выпускавшиеся только компанией Honeywell.

    Теперь аналогичное оборудование производится в Петербурге и выведено на мировой уровень. Министр отметил, что приоритетом остается оснащение отечественных самолетов, но технологии также будут предлагаться на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Казани обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску. Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году.

    Также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8. Программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы, а на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    «Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности единственного подземного газохранилища в Прибалтике опустился до 49,5%, что обычно бывало только к середине февраля, отметили в «Газпроме».

    Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

    «Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

    Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

    Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Беглый сенатор Хорошавцев был освобожден судом в Италии после задержания

    Сбежавший экс-сенатор Хорошавцев был освобожден в Италии после задержания в отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор и экс-глава «Башнефти» Виктор Хорошавцев, обвиняемый в крупном мошенничестве в России, был арестован в гостинице в Италии и вскоре освобожден решением миланского суда, пишут местные СМИ.

    Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в мошенничестве в России, был задержан на севере Италии по международному ордеру. Однако вскоре он был освобожден, передает ТАСС, ссылаясь на итальянскую газету Corriere della Sera.

    Суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что юридическое сотрудничество с Москвой невозможно, так как Россия вышла из Совета Европы и прекратила участие в соответствующих соглашениях.

    Издание сообщает, что экс-сенатор был задержан 25 декабря в гостинице, куда приехал навестить свою дочь. Сейчас он проживает в Испании, где у него есть вид на жительство, а также является гражданином Израиля.

    Ранее суд в Мадриде уже отказывал России в экстрадиции Хорошавцева. Кроме того, Corriere della Sera напоминает, что имя бывшего сенатора фигурировало в журналистских расследованиях, связанных с бизнесом в ОАЭ и Хорватии.

    С 2003 по 2009 год Хорошавцев занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, после чего возглавил ОАО «Система-инвест» – дочернюю компанию АФК «Система». Под его управление тогда перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть» и практически весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Тверской суд Москвы арестовал Хорошавцева заочно, а также он объявлен в федеральный и международный розыск.

    Хорошавцев, согласно судебным документам, с июня 2024 года находится за пределами России и уехал в Турцию.

    Напомним, в России он обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

    Хорошавцеву грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие считает, что обвиняемый действовал вместе с неустановленными и не задержанными лицами.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Названы сроки начала серийного выпуска Ту-214

    Алиханов: Серийный выпуск Ту-214 планируется начать поэтапно после завершения доработок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Алиханов отметил, что предприятие успешно прошло этап масштабной модернизации и обновило производственные мощности с поддержкой ведомства, передает ТАСС.

    «Получение этого свидетельства открывает путь к полномасштабному серийному производству самолетов Ту-214. При поддержке нашего ведомства предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что на заводе уже введен в эксплуатацию центр механической обработки, построен корпус агрегатной сборки фюзеляжа, завершается техническое перевооружение всех направлений производства, а также завершается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих.

    Благодаря этим мероприятиям предприятие сможет значительно увеличить выпуск Ту-214, а поэтапное начало серийного производства ожидается сразу после завершения всех доработок к 2026 году.

    Напомним, обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    Бастрыкин потребовал доклад по убийству из-за зарплаты на стройке в Москве
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в праздники