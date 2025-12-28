Суд Екатеринбурга отказал вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Tекст: Валерия Городецкая

В материалах суда отмечается, что потерпевшая попала под влияние злоумышленников летом, когда те, представившись сначала сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем якобы представителями Роскомнадзора и ФСБ, убедили ее продать машину, угрожая необходимостью выплатить кредит на 1,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

Женщина продала автомобиль за 750 тыс. рублей, передав деньги неизвестному, который обещал помочь признать сделку недействительной. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и через полицию обратилась в суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи.

Она настаивала, что покупатель – профессиональный продавец авто – понимал невыгодность и неосознанный характер сделки, а цена машины не соответствовала рыночной. Покупатель же предоставил суду доказательства добровольности ее действий, отметив, что договор был подписан лично истицей.

Суд, ознакомившись с записями разговоров, перепиской и иными материалами, заключил, что сделка состоялась добровольно, а низкая цена не может быть причиной ее отмены. «Выполнение инструкций неустановленных лиц не является основанием для квалификации сделки как совершенной под влиянием обмана, при отсутствии доказательств того, что покупатель знал или должен был знать об обмане», – указано в решении суда.

В результате Кировский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил иск женщины, а областной суд в декабре подтвердил это решение.

Напомним, после того, как певица Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве, в России покупатели квартир на вторичном рынке начали сталкиваться с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление или введение в заблуждение. Эта ситуация получила название «схема Долиной».

На прошлой неделе Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Эксперты отметили, что Верховный суд учел народное мнение по делу Долиной.

В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.