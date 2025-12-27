Маск заявил о риске превращения США в однопартийное государство

Маск: США могут утратить демократию и превратиться в однопартийное государство

Tекст: Мария Иванова

Соединённые Штаты могут утратить демократию и превратиться в однопартийное государство – об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, пишет ТАСС.

Маск подчеркнул, что радикальные левые политики используют государственные программы, чтобы ввозить и оставлять в стране большое число иммигрантов, с целью влиять на выборы и закрепить власть одной партии.

По словам Маска, «радикальные левые уже давно используют мошеннические государственные программы для ввоза и удержания в стране большого числа нелегальных (и в ряде случаев легальных) иммигрантов, чтобы выигрывать на выборах и превратить Америку в однопартийное государство, уничтожив подлинную демократию». Он добавил, что его пугает использование налогов на эти цели и предостерёг: если этот процесс не остановить, мнение избирателей перестанет играть роль.

По мнению Маска, аналогичные тенденции наблюдаются в Европе, Британии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что до его прихода к власти в США нелегально въехали около 25 млн человек, и выступал за ужесточение иммиграционной политики. Одним из первых шагов на посту президента Трамп назвал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и пообещал провести крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов. Противники Трампа, в свою очередь, критиковали его политику за излишнюю жесткость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск начал оказывать финансовую поддержку Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США в 2026 году.

Летом Илон Маск подавал документы на регистрацию новой партии America Party, указав казначеем финансового директора Tesla.

Миллиардер заявлял, что в США по сути действует однопартийная система, и призывал создать новую политическую силу.