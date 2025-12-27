Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января

Tекст: Вера Басилая

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

